Vacation en littérature du XIXe siècle à l'Université Gustave Eiffel

Marne-la-Vallée, 77420, premier semestre 2021

Le département de lettres de l’Université Gustave Eiffel recherche de façon urgente un.e ou plusieurs vacataires pour assurer un cours de licence 3 consacré à la « Littérature du XIXe siècle ». Le CM de 18h comprendra l’étude de deux ou trois œuvres au choix, une mise en contexte dans d’histoire littéraire du XIXe siècle, ainsi que des éléments de théorie littéraire ; les douze séances de une heure trente chacune se tiendront le mercredi après-midi. Les deux TD de 18h chacun liés à ce cours pourront être effectués par le même enseignant, ou éventuellement par un autre vacataire, en concertation avec le premier.



Les CM commencent au plus tard la première semaine du mois d'octobre.



Pour obtenir le statut de vacataire, il faut avoir un emploi principal à mi-temps au moins (enseignant du secondaire, salarié du privé, indépendant) ou être inscrit en thèse de doctorat.

Si vous êtes intéressé.e, merci d'adresser votre CV et le titre des deux ou trois œuvres du XIXe que vous aimeriez enseigner (en précisant votre statut, le ou les modules que vous souhaiteriez assurer et vos disponibilités) conjointement à suzanne.duval@univ-eiffel.fr et szduval@gmail.com.