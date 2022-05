Le département MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) de l’IUT de Vélizy (UVSQ, Paris-Saclay) recherche, pour la rentrée 2022-2023, un/une vacataire en Expression-Communication, et éventuellement en PPP et Gestion de projet.



Il s'agit d'encadrer des étudiants de 1ère et de 2ème année de BUT en TD (30 étudiant.es) et en TP (15 étudiant.es).



Objectifs pédagogiques : travailler l’expression écrite et orale sous toutes ses formes pour permettre aux étudiant.es d’interagir et communiquer de façon efficace : communication verbale et non verbale, écrite et orale, écoute active, recherche documentaire, analyse et formalisation d’un sujet ou d’un problème, structuration du discours (problématique, plan), résumé, exposés ; utilisation de supports de communication (posters, diaporamas, rapports...) ; rédaction d’écrits professionnels (courriel, compte rendu, relevé de décision).



Compte tenu de la nature de la formation, une attention particulière est accordée à la stimulation de la créativité chez les apprenant.es. Les TP peuvent ainsi être consacrés à des ateliers d’écriture créative et/ou d’improvisation théâtrale.



Possibilité d’adapter le volume horaire en fonction de la disponibilité de la personne recrutée.



Pour intervenir en tant que vacataire au sein de l’Université de Versailles-Saint-Quentin il faut impérativement souscrire aux conditions de recrutement stipulées ici : https://www.uvsq.fr/charge-denseignement-vacataire-pour-les-agents-de-la-fonction-publique



https://www.uvsq.fr/charge-denseignement-vacataire-pour-les-salaries-du-secteur-prive



https://www.uvsq.fr/charge-denseignement-vacataire-pour-les-personnes-en-activite-non-salariee-ou-directeur-dentreprise



Les candidatures ne répondant pas aux critères mentionnés dans les liens ci-dessus ne pourront donner lieu à une réponse favorable.



Si vous êtes intéressé.e merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à Sylvie Fabre : sylvie.fabre@uvsq.fr.



Non seulement vous rejoindrez une équipe sympathique et chaleureuse, mais vous aurez également l’occasion de travailler avec des étudiant.es dynamiques et motivé.es.