Recherchons un.e vacataire pour des TD de "Culture antique et humanités" en licence de Lettres (L1, L2 et L3). Descriptif général du cours: "Partir de l’étude de textes grecs et latins (en traduction) pour voir comment s'est développé un mythe littéraire ou artistique, un thème, un personnage, une œuvre célèbre, à travers la littérature

moderne et contemporaine, surtout française mais aussi européenne".

Les TD sont d'une durée de 2h hebdomadaires pendant 12 semaines, à partir de la semaine du 12 septembre. Ils ont lieu sur le site de Guyancourt, à 10 mn à pied de la gare de RER C/SNCF (depuis Montparnasse) de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le ou la candidat.e devra être agrégé.e, docteur.e ou doctorant.e dans le champ de spécialité.

Merci d'adresser votre CV à sophie.bertocchi-jollin@uvsq.fr