La philosophie naturelle en langue française. Des premiers textes à l’œuvre de Scipion Dupleix

Violaine Giacomotto-Charra

Droz, coll. "Travaux d'Humanisme et Renaissance", 2020.

88.00 CHF

ISBN : 978-2-600-01969-9

Surtout connu pour ses ouvrages d’histoire, le juriste condomois Scipion Dupleix fut aussi l’un des tout premiers à écrire en français un corpus complet de philosophie scolastique. Dans les années 1600-1610, il publia un ensemble de textes couvrant la logique, la philosophie naturelle, l’éthique et la métaphysique, qui connut en son temps un immense succès sous le nom de Corps ou de Cours de philosophie. Notre ouvrage analyse le travail de vulgarisateur de Dupleix, en se fondant plus particulièrement sur les textes traitant de philosophie naturelle. Il examine le statut et la place de cette discipline dans les milieux lettrés, l’adaptation de la langue française à la philosophie jusque-là exprimée en latin, les raisons qui ont pu pousser un jeune magistrat de province à entreprendre une vaste entreprise de diffusion philosophique et le détail du travail du texte, pour tenter de cerner les raisons d’écrire la philosophie en langue française à la toute fin de la Renaissance.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE LA « PHYSIQUE FRANÇOISE » AVANT DUPLEIX : CONTEXTE ET ENJEUX

Chapitre premier. LA LANGUE EN QUESTION Les disciplines et le vernaculaire Le français et la philosophie Théorie et réalités du français scientifique

Chapitre II. LA PHILOSOPHIE NATURELLE DES UNIVERSITÉS À LA CITÉ L’enseignement de la philosophie naturelle La philosophie naturelle dans la nouvelle culture française Défense et illustration de la philosophie de la nature

Chapitre III. LES BEAUX HABITS NEUFS DU PHILOSOPHE Une première physique française La philosophie des poètes Le triomphe des manuels

Chapitre IV. LES NOUVEAUX ARISTOTES Les mutations de la fin du siècle Les savants du royaume

DEUXIÈME PARTIE LE COURS DE PHILOSOPHIE OU LA NAISSANCE D’UN VULGARISATEUR

Chapitre V. LE COURS DE PHILOSOPHIE : UNE AVENTURE ÉDITORIALE Le corpus philosophique et son histoire Diffusion et réception de l’oeuvre

Chapitre VI. AUX SOURCES DE L’OEUVRE PHILOSOPHIQUE Mythes et légendes d’un philosophe pédagogue L’éducation d’un jeune juriste lettré

Chapitre VII. « CELUY QUI ENSEIGNE ET PUBLIE » : LE PROJET AUCTORIAL EN SON CONTEXTE Héritages La libéralisation du savoir L’effort pédagogique

TROISIÈME PARTIE LE TRAVAIL DU TEXTE

Chapitre VIII. DU LIVRE DU MONDE AUX LIVRES DE PHYSIQUE Voir, savoir, connaître et reconnaître Les livres du monde

Chapitre IX. LA PHYSIQUE EN SES LIVRES L’ordre des choses dans la littérature aristotélicienne contemporaine L’architecture du corpus naturel La variété des genres au service des particularia

Chapitre X. PARLER EN PHILOSOPHE Philosopher en logicien Dans le style de l’école Une nouvelle figure auctoriale

Chapitre XI. ÉCRIRE EN PHYSICIEN FRANÇOIS : ASPECTS DE LA VULGARISATION Traduction et vulgarisation Écrire en français Écrire pour un public lettré : l’illustration poétique et son rôle

Chapitre XII. LA PHYSIQUE DES « ESPRITS STUDIEUX » La construction de La Physique et ses enseignements « Le discours de tout le Monde »

CONCLUSION. ANNEXES Annexe I. Sommaire de La Physique Annexe II. Éditions des oeuvres de Dupleix Annexe III. Citations de La Sepmaine de Du Bartas dans La Physique

BIBLIOGRAPHIE INDEX DES NOMS ANCIENS INDEX DES NOMS CONTEMPORAINS