Vincent Genin

Avec Marcel Detienne

Labor et Fides

ISBN : 978-2-8309-1744-4

248 p.

24,00 CHF

PRÉSENTATION

Ce livre n’est pas une biographie scientifique de Marcel Detienne (1935-2019) – enfin, il l’est sans l’être vraiment. Ce n’est pas non plus l’éloge du fils brillant et tumultueux de Jean-Pierre Vernant ou d’un des hellénistes, philologues et anthropologues de la Grèce ancienne les plus reconnus dans le monde.

Il faudrait ajouter Claude Lévi-Strauss, Michel de Certeau et Georges Dumézil. Son ami Philippe Sollers, aussi. Le havre de paix qu’il avait trouvé à l’École pratique des hautes études, à Paris, venant de sa Belgique problématique. L’ostracisme qu’il a connu, enfin, des rives italiennes à celles des États-Unis. Tout ceci fait de lui un sujet infiniment incertain. Il s’agit plutôt d’un essai subjectif, écrit à partir de nombreuses archives inédites, suivi d’une annexe de lettres.

Il s’agit surtout de sonder un homme au plus profond, la manière dont un être se laisse marginaliser, pour aller au bout de lui-même. Ce livre est le fruit d’une visite que l’auteur a rendue à Detienne, quelques semaines avant sa mort, et d’une volonté de l’écrire après l’avoir vu. Vincent Genin a voulu rester un moment avec Marcel. Lire son œuvre, celle du structuraliste au cœur de la Grèce, du camarade des dieux (Dionysos, Apollon), de l’intellectuel qui doute, puis l’enfant de la guerre inquiet devant une Grèce étant la valeur-or des nationalismes.

Tentative de cerner un être, ses moteurs, ses errances, sans doute. Une autre manière d’envisager l’histoire des sciences humaines? Peut-être. Une plongée en apnée dans la tête, la main et l’œil de Marcel Detienne, certainement.

Avant-propos de Philippe Borgeaud.

SOMMAIRE

Avant-propos, p. 9

Équinoxe, p. 11

Transgresser, p. 15

L’adoption, p. 21

S’engraisser de structuralisme, p. 53

Premiers troubles, p. 81

L’ostracisme, p. 103

Frères de Métis, p. 129

La fronde, p. 151

Postface, p. 183