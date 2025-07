Arnaud-Dominique Houte, L’envers de la Belle Époque Crimes, attentats, catastrophes et autres périls 1889-1914

Paris, 1889 : la tour Eiffel éclaire la Ville Lumière. La Belle Époque qui s’annonce est faite de progrès technique, de prospérité économique, de démocratie politique et de grandeur diplomatique. Mais la modernité a sa part d’ombre.

Loin d’être cachée ou refoulée, la peur est au coeur de l’imaginaire des hommes et des femmes de 1900 : les meurtres, les mauvais coups des « apaches », les accidents spectaculaires, les épidémies, les attentats anarchistes, les manifestations réprimées dans le sang et les menaces plus ou moins fantasmées envahissent la presse.

De l’Exposition universelle de 1889 à la mobilisation générale de l’été 1914, Arnaud-Dominique Houte étudie les dangers et les angoisses de la société française. C’est l’imaginaire de la Belle Époque qui se révèle dans une formidable traversée de la France de 1900.

