Mandana Covindassamy, Agathe Mareuge, Bénédicte Terrisse (dir.), Judith Schalansky oder das Buch als Gedächtnis der Welt. Ein Reader

Les livres de Judith Schalansky, à la fois réservoirs de savoir et lieux de réflexion sur l'histoire du livre, interrogent les thèmes fondamentaux de la littérature contemporaine : le lien entre fiction et non-fiction, le texte et l'image, littérature et mémoire, science et archives, écopoétique et nature writing - mais aussi l'utopie du livre comme médium 'conservateur' dans un monde numérique.

La présente publication rassemble les contributions de 13 chercheurs sur les livres-objets de Schalansky. Par sa forme même, cette publication reste fidèle à son sujet de recherche. Le livre ici joue avec la forme du reader, emblématique d'une certaine littérature grise que produit l'université. Ce ne sont alors pas seulement des textes achevés issus de la recherche en littérature et en études culturelles et visuelles que l'on donne à lire, mais aussi, sur chaque page de gauche, le matériau qui les a rendus possibles : ce qu'on a noté, ce qu'on a vu et lu pendant la préparation de son article. Dans cette interaction entre l'obscur et l'éclairant, entre lectures bridées et débridées, le volume explore cette zone grise dans laquelle objectivité scientifique et subjectivité s'avèrent irréductibelement liées.

Judith Schalansky a coordonné, avec le concours de Pauline Altmann, la conception graphique du livre, et en particulier le montage et la mise en page des images, captures d'écran, et scanns mis à disposition par les autrices et auteurs de chaque article.

—

Sommaire