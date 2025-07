Jean-François Lecaillon, Gloria Victis. La revanche de 1870. Souvenirs, mémoires et cultures

Gloria Victis ambitionne d’exposer les souvenirs, mémoires et cultures de la guerre de 1870 et de la Commune (1871) que les Français ont entretenus pendant les 150 ans qui nous en séparent. Il s’agit de montrer la pluralité des discours portant sur l’année terrible et sur les batailles ou polémiques qu’ils ont nourries de 1871 à nos jours.

L’analyse permet de nuancer des thèses anciennes ; de mieux comprendre aussi certaines querelles du passé aujourd’hui oubliées parce qu’elles sont devenues obsolètes. Entre « l’obsession » des intellectuels décrite par Claude Digeon en 1957 et « l’oubli » de la guerre régulièrement dénoncé par nombres d’acteurs de la vie publique, les références à cette séquence historique telles qu’elles se sont inscrites dans l’opinion en France renvoient à des variations qui traduisent la diversité des convictions des Français confrontés à leur histoire ; elles permettent aussi de redécouvrir l’histoire nationale concernée sous le prisme de ses interprétations successives et/ou concurrentes.

Comment la terrible expérience de 1870 s’est-elle déclinée en discours y faisant référence depuis 150 ans ? Qu’en reste-t-il ? Telles sont les questions auxquelles Gloria Victis se propose d’apporter des éléments de réponses.

Docteur en histoire, Jean-François Lecaillon a consacré sa thèse à l’Intervention française au Mexique vue par les Indiens. Puis il a travaillé sur la guerre de 1870 à travers les témoignages (des combattants, civils, femmes, artistes…) afin d’évaluer la mémoire que chacun en gardait. Gloria Victis prolonge ce regard porté sur les récits de souvenirs comme outils de connaissance d’un évènement.

