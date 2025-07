Emilio Campagnoli

La Normandie entre Proust et Monet. Site, paysage, lieu de mémoire

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque proustienne », n° 58, 2025.

À travers la géographie littéraire, cette étude explore les références de Proust aux toiles de Monet et interroge la Normandie comme paysage et lieu de mémoire, révélant son rôle dans le patrimoine culturel français et occidental.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406176329 - au prix de 93 euros