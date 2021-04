Dionysiaque Detienne, par Vincent Genin

mis en ligne le 6 avril sur laviedesidees.fr



Marcel Detienne a contribué à décentrer les sciences humaines et sociales françaises en pratiquant l’interdisciplinarité, le comparatisme et la critique de l’universalisme. Sa pensée invite à ruser avec le réel pour mieux le comprendre.

Marcel Detienne (1935-2019) a traversé durant près de cinquante ans les courants qui ont irrigué les sciences humaines et sociales en France, en Europe et aux États-Unis. Issu de la bourgeoisie catholique et commerçante de Liège où il est né, il est initié aux « antiquités » par un grand-père médiéviste et historien de l’art. Le jeune Marcel puise dans sa bibliothèque et dans ses collections d’Harpocrate en bronze ou d’Osiris transformés en presse-papiers. Formé par les jésuites du collège Saint-Servais, il en conservera un héritage double et ambivalent. D’une part, il reconnaîtra toute sa vie que c’est grâce à leur enseignement intensif du grec et du latin qu’à l’adolescence, il pouvait lire Aulu-Gelle et Denys d’Halicarnasse directement, comme il lisait Alexandre Dumas. D’autre part, il prendra ses distances avec cette éducation et cette formation catholiques qui, au fil de sa vie, se mueront en un anticléricalisme assez net. […]

