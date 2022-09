Neuf exposés suivis de discussions

Comment l'historien de l'Antiquité relate-t-il les événements dont il a été témoin ou acteur ? Marque-t-il une différence entre l'histoire de son temps et celle d'un passé plus lointain ? Les auteurs de ce volume répondent à ces questions en étudiant les récits historiques sous toutes leurs formes : poèmes épiques, monographies, inscriptions, biographies, Évangiles.

Publication dans le cadre de la Fondation Hardt, Pour l'étude de l'Antiquité classique est une fondation suisse promouvant l'étude de la civilisation gréco romaine (philologie classique, histoire antique et philosophie antique). Créée en 1950 par le baron Kurd von Hardt (1889-1958), elle organise des colloques et discussions entre spécialistes de l'Antiquité classique et les publie sous le titre d'Entretiens sur l'Antiquité classique.

TABLE DES MATIÈRES

Préface par Pierre Ducrey

Introduction par Valérie Fromentin

I. Guido Schepens

The so-called Zeitgeschichte: a reassessment Discussion

II. Roberto Nicolai

La monografia su una guerra: dal ciclo epico al ciclo storico Discussion

III. John Marincola

The anxieties of the contemporary historian Discussion

IV. Valérie Fromentin

Le passé récent dans les histoires universelles ou ab Urbe condita: terminus, telos ou appendice ? Discussion

V. Nino Luraghi

Politics of the (recent) past: early Hellenistic Athenian decrees between epigraphy and literature Discussion

VI. Eve-Marie Becker

Zeitgeschichtsschreibung im entstehenden Christentum (ca. 30-100 n. Chr.) Discussion

VII. Adam M. Kemezis

Living rulers and the end dates of Roman imperial historians Discussion

VIII. Bruno Bleckmann

Ammian und das Problem der spätantiken Zeitgeschichte Discussion

IX. Hervé Inglebert

La relation entre le temps présent et “l’histoire universelle” dans l’Antiquité gréco-romaine et en Occident (XIXe-XXIe siècles) Discussion

Index