Viviane Albenga

S'émanciper par la lecture. Genre, classe et usages sociaux des livres

Presses Universitaires de Rennes

ISBN : 978-2-7535-5250-0

176 p.

18,00 €

PRÉSENTATION

Ce livre explore les possibilités et les limites de l’émancipation par la lecture à partir d’observations et d’entretiens biographiques recueillis pendant trois ans auprès de grands lecteurs et lectrices participant à des cercles de lecture. Ces lecteurs développent un souci de soi dans leurs pratiques de lecture, qui ouvre des possibilités de transgression à l’égard des normes de genre, tout en servant d’appui à la recherche d’une légitimité littéraire.

Lire l'introduction...

Avec une préface de Christine Détrez.

Avec le soutien de l’ENS de Lyon et de l’université de Lyon.

SOMMAIRE

Une émancipation sous contraintes : déterminants sociaux et sexués de la pratique de la lecture

Enquêter sur les grands lecteurs et lectrices : au-delà du discours sur l’autonomie par la lecture

Devenir grande lectrice et grand lecteur : les trajectoires de lecture entre genre et mobilité sociale

Frontières sociales, frontières de genre dans les pratiques de lecture

Le genre, un capital symbolique à l’œuvre dans la légitimité des lectures

Transgresser les frontières de genre et de classe ? Une subversion relative par l’évasion et l’identification à des figures littéraires

Se réapproprier sa trajectoire par la lecture