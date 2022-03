Université de Gand, Belgique

Utopia and Ecotone: Contemporary Challenges





Ecotones #8

Ghent University, Belgium

29 September – 1 October 2022



In partnership with

EMMA (Université Paul-Valéry Montpellier 3), DIRE (Université de La Réunion) et Sciences Po Paris







Conference venue: Ghent University, Belgium

Dates: 29 September – 1 October 2022

Languages: English, French

Deadline for abstracts: 30 April 2022

Notification of acceptance: 31 May 2022





After a series of conferences held at Université Paul-Valéry Montpellier 3, Université de Poitiers and Université de La Réunion (France, 2015, 2016, 2018), at the Centre for the Study of Social Sciences in Calcutta (CSSSC, India, 2018), Manhattanville College (USA, 2019), Concordia Universitý (Canada, 2019) and University of Cape Town (South Africa, 2021), this international conference at Ghent University will be the 8th opus of the “Ecotones : encounters, crossings, communities” (2015-2022) conference cycle. This interdisciplinary programme aims to open up the term “ecotone”, a concept hitherto used in geography and ecology, to the humanities, political and social sciences. The “Utopia and Ecotone” Conference will focus specifically on utopias that emerge from or relate to ecotones.



An “ecotone” initially designates an ecological transitional area between two (or more) distinct ecosystems, the passage between two habitat types (forest/grassland) or the flow between two natural environments (freshwater/sea water). In explaining how this transition zone can be studied from a sociological as well as a biological perspective, Misrahi-Barak and Lacroix (2019; see also Arnold et al. 2020) have broadened the definition: an ecotone can thus also refer to a cultural space where communities meet, at times creolizing or germinating into a new community. As a place (oikos) of identity tensions (tonos) at work, the ecotone represents a shared alternative space, enabling connection, transformation, and potentially reinvention. This 8th conference intends to continue the discussions led in previous editions on the “complex chemistry” of creolizing worlds (Cohen 2009), the “contact zones” between cultures (Pratt 1992) in contexts such as migrations, diasporas, refugee movements, postcolonial displacements, human movements linked to climate change and other major historical events of the contemporary period (1980 to the present) through the prism of “utopia”.



The definition of the ecotone, as given above, echoes that of utopia in the contemporary era: through the power of the imagination, utopia would be the revealing place of a knot of tensions (Benjamin 1997) that must be observed, questioned and reinvented. The hypothesis of this conference is the following: an ecotone is a fertile space for the reawakening of utopia, a hypothesis that will be specifically posed in the face of contemporary issues. For the past twenty years, utopian proposals have been emerging, not in the traditional, largely pejorative sense, evoking a future so bright that it seems unreal, which led to political practices oscillating between impotence and dictatorship; but in the sense that they would go against the current of dominant social relations in a resolutely active approach (Balibar 2020). Utopia would therefore not be the anticipation of the future, but, in the present, the exercise of a concrete thought, which invents counter-narratives and experiments with alternative modes of relation. This pragmatic aspect of utopia reactivates Ernst Bloch’s Principle of Hope (1976), according to which true utopia would not be an “image of consolation”, a fictional recourse in the face of “disenchantment”, or even a chimerical abstraction, but rather an overcoming, a figure of the imaginary to be inscribed in the materialitý of the world (Wright 2010). As an anticipatory consciousness, experimental thinking, far from the totalitarian temptation, utopia would rather be an open floor to possibilities, to feasible projects of transformation, here and now. For example, the idea of “Refugia” coined by Robin Cohen (2015), which the sociologist and expert in migration studies, is exploring in greater depth alongside Nicholas Van Hear (2020): Refugia is the proposal to create a deterritorialised, transnational entity between different sites developed and self-governed built on initiatives essentially led by people in a migratory situation. This pragmatic utopianism draws on both the ecotone as a socially shared space and the archipelago as a space for relation(Glissant 1997) to challenge the model of the nation-state in terms of its ability to offer hospitality to displaced people. In the current context of the asylum crisis – otherwise known as the “migration crisis” – utopia could be more than a principle of hope, it could also be an attempt at resistance that summons a principle of responsibility (Delmas-Marty 2011).



“See how we graft Utopia onto all these plants of the Creole vegetation", said the poet, writer and philosopher Édouard Glissant in his novel Tout-monde (1993). In the same heuristic impulse, the objective of this conference is to push back the epistemological limits of utopia by observing it from the ecotone. In what way is an ecotone a circulation zone where utopias emerge, whether for economic, social, industrial and financial, or artistic and creative purposes? How does utopia help us question the ecotone, for example, concerning its borders, its margins or its flows, and vice versa? How does utopian thinking integrate the diversities generated by the ecotone? Is there an ideal, inclusive and egalitarian model of the ecotone, whether real or imagined? What new modes of relationship does the ecotone allow for in postcolonial contexts? Metaphorical or concrete, how does the ecotone renew modes of representation? How does utopia apprehend the evolution of transitional zones, especially those generated by ecological changes? And what about the mesh that is being woven between human beings and the whole of the living world? What role can utopia play in the future and in contemporary social, economic, urban and ecological achievements in the face of the migratory challenge in a globalised world when climate change occurs? What about model cities, or città ideale? How is utopianism, often perceived as an essentially Western construction, renewed by the countries in the Global South and their diasporas?



The “Utopia and Ecotone” Conference will convene, revise and extend through the lens of utopia the notions of “place” (oïkos) and “non-place” (outopos) (Agier 2013), of “heterotopia” (Foucault 1994), of “deterritorialisation” and “lines of flight” (Deleuze and Guattari 1980), of maroonage (Bona 2016) and “the inextricable entanglement of lianas” (Bona 2021). The transnational dimension of the ecotone will also be examined using concepts such as “cosmopolitanism” (Beck 2006, Vertovec 2002), “afropolitanism” (Mbembe 2005, 2019; Diop 2016; Gehrmann 2016; Balakrishnan 2018) or “afropeanism” (Miano 2020). The circulation of worlds allows for the emergence of new conceptualisations, both pragmatic and programmatic, of “emancipatory utopias” (Vergès 2017), such as “afrotopias” (Sarr 2016), which we invite to observe, both in the Anglophone and Francophone worlds. As an analogy from environmental thinking, the ecotone highlights the notion of “interconnectedness” (Morton 2008), whereby components are intrinsically linked to the whole of life, but are also continually and repeatedly reconfigured and reconnected. In conjunction with the political and social sciences, special attention will be given to literary and artistic representations of these multiple contemporary formations of utopias dealing with issues of flow and mobility in ecotonal spaces.





Information

The “Utopia and Ecotone” conference will take place on 29 September – 1 October in Ghent (Belgium). The languages of work will be English and French. Each presentation will last 20 minutes (followed by a discussion). A peer-reviewed publication of the proceedings is envisaged.



The conference will be an in-person event. Travel and accommodation costs will have to be covered by the participants. Registration fees will be requested.





How to submit

Paper proposals, in English or French, in .doc or .docx format, should include a title, a 300-word abstract that clearly specifies the corpus studied, a short critical bibliography, and a 5-line bio-bibliographic note (including name, institutional affiliation and email address).



Proposals must be sent by email to Justine Feyereisen: justine.feyereisen@ugent.be by 30 April 2022. The scientific committee’s decision will be delivered by 31 May.





Organising Committee

Justine Feyereisen, Universiteit Gent

Pierre Schoentjes, Universiteit Gent





Scientific Committee

Corinne Duboin, Université de La Réunion

Justine Feyereisen, Universiteit Gent

Thomas Lacroix, CNRS, Sciences Po- CERI, Maison Française d’Oxford

Judith Misrahi-Barak, EMMA, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Pierre Schoentjes, Universiteit Gent





Ecotone Programme Coordinators

Thomas Lacroix, CNRS, Sciences Po- CERI, Maison Française d’Oxford

Judith Misrahi-Barak, EMMA, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Maggi Morehouse, Coastal Carolina University





Utopie et écotone : Enjeux contemporains



Ecotones 8

Université de Gand, Belgique

29 septembre – 1 octobre 2022



En partenariat avec

EMMA (Université Paul-Valéry Montpellier 3), DIRE (Université de La Réunion) et Sciences Po Paris

Lieu : Université de Gand, Belgique

Dates : 29 septembre – 1 octobre 2022

Langues : français, anglais

Envoi des propositions : 30 avril 2022

Date de notification : 31 mai 2022

Ce colloque international à l’Université de Gand sera le 8e opus du cycle de conférences « Écotones » dans la lignée des colloques tenus à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, à l’Université de Poitiers et à l’Université de La Réunion (France, 2015, 2016, 2018), au Centre pour l’Étude des Sciences Sociales de Calcutta (CSSSC, Inde, 2018), Manhattanville College (États-Unis, 2019), à l’Université Concordia (Canada, 2019) et à l’Université du Cap (Afrique du Sud, 2021). Le programme « Ecotones : encounters, crossings, communities » (2015-2022) est un cycle de colloques visant à reprendre ce terme traditionnellement utilisé en géographie et en écologie, et à élargir le concept en l’appliquant aux disciplines des sciences humaines, politiques et sociales. Ce colloque interdisciplinaire portera plus spécifiquement sur les utopies qui émergent ou portent sur des écotones.



Un « écotone » désigne initialement une zone de transition écologique entre deux (ou plusieurs) écosystèmes distincts, le passage entre deux types d’habitat (forêt / prairie) ou le flux entre deux environnements naturels (eau douce / eau de mer). En expliquant comment cette zone de transition peut être étudiée sous un angle sociologique autant que biologique, Misrahi-Barak et Lacroix (2019 ; voir aussi Arnold et al. 2020) en ont élargi la définition : un écotone peut donc aussi désigner un espace culturel où des communautés se rencontrent, parfois se mélangent ou créent une nouvelle communauté. Lieu (oikos) de tensions (tonos) identitaires à l’œuvre, l’écotone représente un espace alternatif partagé, propice à la connexion, à la transformation, et potentiellement à la réinvention. Ce 8e opus entend poursuivre la réflexion entamée lors des précédentes éditions sur la « chimie complexe » des mondes créoles (Cohen 2009), les « zones de contact » entre les cultures (Pratt 1992) dans des contextes tels que les migrations, les diasporas, les mouvements de réfugiés et autres déplacements postcoloniaux, les déplacements liés au changement climatique et autres événements historiques majeurs de la période contemporaine (1980 à nos jours) par le prisme de l’« utopie ».

La définition de l’écotone, ainsi que nous venons de la livrer, fait écho à celle de l’utopie telle qu’appréhendée à l’époque contemporaine : à travers le pouvoir de l’imagination, l’utopie serait le lieu révélateur d’un nœud de tensions (Benjamin 1997) qu’il s’agit de comprendre, de critiquer et de réinventer. L’hypothèse que pose ce colloque est que l’écotone est propice au réveil de l’utopie, hypothèse qui sera spécifiquement posée face aux enjeux contemporains. Depuis une vingtaine d’années émergent des propositions utopiques, non pas dans le sens traditionnel, largement péjoratif, évoquant un avenir si brillant qu’il semble irréel, ce qui conduit à des pratiques politiques oscillant entre impuissance et dictature ; mais en ce sens qu’elles iraient à contre-courant des rapports sociaux dominants dans une démarche résolument active (Balibar 2020). L’essentiel ne serait donc pas l’anticipation de l’avenir, mais, au présent, l’exercice d’une pensée concrète, qui invente des contre-récits et expérimente des modes de relation alternatifs. Cet aspect pragmatique de l’utopie réactive Le Principe espérance d’Ernst Bloch (1976), selon lequel la véritable utopie ne serait pas une « image de consolation », un recours fictionnel face au « désenchantement », ou encore une abstraction chimérique, mais plutôt un dépassement, une figure de l’imaginaire à inscrire dans la matérialité́ du monde (Wright 2010). Conscience anticipante, expérience de pensée, loin de la tentation totalitaire, elle serait plutôt une porte ouverte sur des possibles, sur des projets de transformation réalisables, ici et maintenant. Par exemple, l’idée de « Refugia » émanant de Robin Cohen (2015), que le sociologue spécialiste des études migratoires approfondit aux côtés de Nicholas Van Hear (2020) : Refugia est la proposition de créer une entité déterritorialisée, transnationale, entre différents sites développés et auto-gouvernés à partir d’initiatives essentiellement menées par des personnes en situation migratoire. Cet utopianisme pragmatique s’inspire à la fois de l’écotone en tant qu’espace socialement partagé et de l’archipel en tant qu’espace de mise en relation (Glissant 1997) pour remettre en question le modèle de l’État-nation face à sa capacité à offrir l’hospitalité aux individus migrants. Dans le contexte actuel de la crise de l’asile – autrement appelée « crise migratoire » –, plus qu’un principe espérance, l’utopie pourrait aussi être une tentative de résistance convoquant un principe de responsabilité (Delmas-Marty 2011).



« Voyons comment nous greffons l’Utopie sur ces plants rassemblés de la végétation créole », disait le poète, écrivain et philosophe Édouard Glissant dans son roman Tout-monde (1993). Dans un même élan heuristique, l’objectif de ce colloque est de repousser les limites épistémologiques de l’utopie en l’observant depuis l’écotone. En quoi un écotone est-il une zone de circulation propice à l’émergence d’utopies, que ce soit à des fins économiques, sociales, industrielles et financières, ou artistiques et créatives ? En quoi l’utopie permet-elle de questionner l’écotone, par exemple du côté de ses frontières, de ses marges ou de ses flux, et inversement ? Comment la pensée utopique intègre-t-elle les diversités engendrées par l’écotone ? Existe-t-il un modèle d’écotone idéal, inclusif et égalitaire, qu’il soit réel ou imaginaire ? Quels nouveaux modes de relation l’écotone permet-il d’inventer dans des contextes postcoloniaux ? Métaphorique ou concret, comment l’écotone renouvelle-t-il les modes de représentation ? Comment l’utopie appréhende-t-elle l’évolution des zones de transition, notamment engendrées par les changements écologiques ? Et que dire du maillage qui se tisse entre les êtres humains et la totalité du vivant ? Quels rôles peut jouer l’utopie dans le devenir et dans les réalisations sociales, économiques, urbaines, écologiques contemporaines face au défi migratoire dans un monde globalisé, et au changement climatique ? Et les villes modèles, ou città idéale ? Comment l’utopianisme, souvent perçu comme une construction essentiellement occidentale, est-il renouvelé par les pays du Sud et leurs diasporas ?

Le colloque « Utopie et écotone » convoquera, révisera et prolongera au prisme de l’utopie les notions de « lieu » (oïkos) et de « non-lieu » (outopos) (Agier 2013), d’« hétérotopie » (Foucault 1994), de « déterritorialisation » et de « lignes de fuite » (Deleuze et Guattari 1980), de marronnage (Bona 2016) et de « l’enchevêtrement inextricable des lianes » (Bona 2021). La dimension transnationale de l’écotone sera également interrogée à partir des concepts tels que de « cosmopolitisme » (Beck 2006, Vertovec 2002), d’« afropolitanisme » (Mbembe 2005, 2019; Diop 2016; Gehrmann 2016; Balakrishnan 2018) ou d’« afropéanisme » (Miano 2020). La circulation des mondes permet en effet l’émergence de nouvelles conceptualisations, pragmatique et programmatique, d’« utopies émancipatrices » (Vergès 2017), telles que les « afrotopies » (Sarr 2016), que nous invitons à observer, tant dans le monde anglophone que francophone. En tant qu’analogie issue d’une pensée de l’environnement, l’écotone met en évidence la notion d’« interconnectivité » (Morton 2008), selon laquelle les composants sont intrinsèquement liés à l'ensemble du vivant, mais aussi qu'ils sont continuellement et répétitivement reconfigurés et reconnectés. Conjointement avec les sciences politiques et sociales, une place de choix sera accordée aux représentations littéraires et artistiques de ces multiples formations contemporaines d’utopies portant sur les questions de flux et de mobilité dans les espaces écotonaux.



Informations pratiques

Le colloque « Utopie et écotone » se tiendra du 29 septembre au 1er octobre 2022 à Gand (Belgique). Les langues d’expression seront le français et l’anglais. Chaque présentation durera 20 minutes (suivie d’un temps de discussion). Une sélection d’articles sera considérée pour publication.



Le colloque aura lieu en présentiel uniquement. Les frais de déplacement et de séjour devront être pris en charge par les participant·es. Des frais d’inscription serait demandés





Modalités de soumission

Les propositions de communication, en anglais ou français, en format .doc ou .docx devront comporter un titre, un résumé de 300 mots qui précise clairement le corpus étudié, une courte bibliographie critique, une notice bio-bibliographique de 5 lignes (comprenant le nom, l’appartenance institutionnelle et l’adresse électronique de l’auteur·rice).



Elles sont à envoyer par courriel à Justine Feyereisen : justine.feyereisen@ugent.be d’ici le 30 avril. La décision du comité scientifique sera communiquée le 31 mai.





Comité organisateur

Justine Feyereisen, Universiteit Gent

Pierre Schoentjes, Universiteit Gent



Comité scientifique

Corinne Duboin, Université de La Réunion

Justine Feyereisen, Universiteit Gent

Thomas Lacroix, CNRS, Sciences Po-CERI, Maison Française d’Oxford

Judith Misrahi-Barak, EMMA, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Pierre Schoentjes, Universiteit Gent



Coordinatrices et coordinateur du programme Ecotones

Thomas Lacroix, CNRS, Sciences Po-CERI, Maison Française d’Oxford

Judith Misrahi-Barak, EMMA, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Maggi Morehouse, Coastal Carolina University