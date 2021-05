Utopie, dystopie. Entretien avec Gregory Claeys avec Ophélie Simon

en ligne sur laviedesidees.fr le 21 mai 2021.

Concepts à l’origine littéraire, l’utopie et la dystopie offrent également un regard critique sur nos sociétés et régimes politiques, puisqu’elles proposent une vision alternative de l’avenir, en bien ou en mal. Gregory Claeys explore cette double nature, et sa capacité à réinventer le monde, en retraçant l’histoire, l’évolution sémantique et les usages de la pensée utopique.

