Vacataire(s) pour cours en Expression et communication (IUT de Sceaux)

L'IUT de Sceaux recherche de façon urgente un.e. ou plusieurs vacataires pour assurer plusieurs cours en Expression, Culture et Communication dans son département GEA (Gestion des entreprises et administrations):

À partir du 13 septembre:

- le module d'Expression, Culture et Communication de la première année de BUT : 18h x 5 groupes (1h30 x12 semaines). Les cours sont placés le lundi.

Contenu : compréhension et restitution d'infomation (articles de presse en majorité), communication orale (prise de parole en public, conception et usages de supports visuels), rédaction et mise en forme d'écrits usuels (CV, courriels...), méthodologie de la recherche documentaire, culture générale.

- le module de Communication des organisations de deuxième année: 24h x 4 groupes.

Contenu : techniques de recherches d’emploi (CV, lettre de motivation), analyse de sites (d’entreprises, spécialisés dans la recherche d’emploi), entretiens, écrits et oraux professionnels, outils de communication en relation avec les projets tutorés.

- le module de Projet Personnel et Professionnel de deuxième année : 15h x 4 groupes

Contenu: conception et mise en œuvre d’un projet de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle, évaluation de l’adéquation au projet personnel d’une offre de formation ou d’emploi dans la spécialité (GCF ou GRH), enquêtes auprès d'anciens étudiants et professionnels, etc.

À partir du 15 octobre :

- un cours de Préparation aux concours et culture générale (note de synthèse, revue de presse). 10h x 2 groupes ( 2h sur 5 semaines). Les heures sont placées le jeudi après-midi

Des déroulés de cours et des supports seront fournis.

Les conditions d'éligibilité au statut de vacataire sont d'avoir un emploi principal à mi-temps au moins (enseignant du secondaire, salarié du privé, indépendant) ou d'être inscrit.e en thèse de doctorat.

Si vous êtes intéressé.e par tout ou partie de ces modules, merci d'adresser votre CV (en précisant votre statut, le ou les modules que vous souhaiteriez assurer et vos disponibilités) conjointement à pauline.hachette@universite-paris-saclay.fr et chef-dpt-gea1.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr .