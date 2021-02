UNIVERSITE DE LIEGE

Poste scientifique définitif vacant dans le domaine des littératures postcoloniales de langue anglaise

Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2021 Description du poste : Un poste de 1er.e assistant.e à temps plein dans le domaine des littératures postcoloniales de langue anglaise, rattaché au Département de Langues modernes : linguistique, littérature et traduction. Activités d’enseignement : - Tâches d’enseignement dans le domaine de la littérature anglophone et des civilisations postcoloniales ; - Encadrement de travaux pratiques dans le domaine de la littérature anglophone ; - Encadrement de travaux de fin d’études. Activités de recherche : - Développement de recherches personnelles et collectives dans le domaine des études littéraires postcoloniales ; - Encadrement de thèses de doctorat ; - Affiliation à une U.R. (unité de recherche). Activités de service à la Communauté : - Implication dans les activités du Département, du Conseil des études ; - Participation aux activités de promotion de la Faculté et de l’université (salons, journées d’accueil, etc.). Qualifications requises / Profil : • Être titulaire d’un doctorat ; • Se prévaloir d'un dossier de recherches dans le domaine des littératures postcoloniales de langue anglaise. Afin de compléter les domaines actuellement couverts par le Département, une attention particulière sera accordée aux candidat·e·s qui disposent d’une solide expérience de recherche dans le domaine des Caraïbes anglophones ; • Posséder une connaissance au moins élémentaire du français ou veiller à l'avoir acquise au terme de la période probatoire. Procédure de sélection : Les candidat·e·s seront amené·e·s à donner une leçon publique sur un sujet défini au préalable par la Commission d’attribution. Cette leçon sera suivie d'un entretien en anglais. Candidatures : Les candidat·e·s sont prié·e·s de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique à l’adresse : Postesscientififiques@uliege.be avec copie à decanat.phl@uliege.be et à Marc.Delrez@uliege.be pour le 25 mars 2021 au plus tard. Conditions de recevabilité des candidatures : Répondre obligatoirement aux qualifications requises. Modalités d’introduction des candidatures – documents requis (version anglaise acceptée) :  Un curriculum vitae complet ;  Une lettre de motivation ;  Un rapport détaillant les compétences et l’expérience du·de la candidat·e en lien avec les missions qui lui seront confiées ;  Un exemplaire des publications scientifiques du·de la candidat·e (au format électronique). Conditions d’engagement : Les postes sont attribués soit d’emblée à titre définitif, soit à la suite d’une évaluation positive au terme d’un mandat ou d’un contrat à durée déterminée de quatre ans au plus. Notre politique institutionnelle est basée sur la diversité et l'égalité des chances. Nous sélectionnons les candidat·e·s en fonction de leurs qualités quels que soient leur âge, leur orientation sexuelle, leur origine, leurs convictions, leur handicap ou nationalité. Conditions de nomination à titre définitif : Ce poste de scientifique (au départ un poste d’assistant temporaire) a pour vocation de devenir permanent au sein de l’institution. Au terme d’une période de quatre années maximum, une évaluation du · de la candidat·e retenu·e sera réalisée et, dans l’hypothèse d’une évaluation positive, une confirmation au rang de Premier Assistant (Rang A) sera proposée. L’évaluation des 3 volets d’activités (voir ci-dessus) comprendra aussi la vérification que le·la candidat·e retenu·e a acquis le niveau de français lui permettant d’évoluer dans un milieu professionnel francophone. Renseignements : Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté de Philosophie et Lettres, auprès du Président du Département de Langues modernes : linguistique, littérature et traduction : Julien Perrez – tél. : +32 4 366 58 37 – Julien.Perrez@uliege.be Rémunération : Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des ressources humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 – Ludivine.Depas@uliege.be