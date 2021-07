UNIVERSITÉ DE CHYPRE

APPEL À CANDIDATURES POUR UN POSTE D'ENSEIGNANT-CHERCHEUR

L'Université de Chypre a été fondée en 1989 et a admis ses premiers étudiants en 1992. En peu de temps, et grâce à un développement créatif, elle a acquis une reconnaissance internationale et est aujourd'hui au 108e rang mondial dans le classement annuel des nouvelles universités (Young University Ranking) et parmi les 501-600es meilleures universités du monde (Times Higher Education World University Ranking).

L'Université de Chypre s’est particulièrement distinguée à l’international pour sa compétitivité et son dynamisme dans le domaine de la recherche, et a reçu nombre de distinctions qui sont le résultat d'un engagement continu pour le progrès et la poursuite de l'excellence. La poursuite de la promotion et du développement de la recherche constitue un objectif stratégique permanent de l'Université de Chypre. Dans le même temps, l'Université évolue, élargit et modernise constamment tous ses programmes d'études, sous-gradués comme post-gradués.

Pour servir au mieux sa mission de recherche et d'enseignement, l'Université vise à recruter un personnel universitaire de haut niveau.

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

L’Université de Chypre annonce l’ouverture d’un (1) poste au rang de Lecteur [Maître de conférences non titularisé] ou de Professeur Assistant dans la spécialité suivante : « Littérature française/francophone et littératures européennes & théorie littéraire (moderne et contemporaine) ».

Pour tous les grades universitaires, l’obtention d’un doctorat délivré par une université reconnue est requis.

Les qualifications minimales pour chaque rang universitaire sont décrites (en anglais) sur le site suivant : www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures (sous Qualifications of Academic Staff).

Les qualifications requises, en fonction du rang, se rapportent à l'expérience académique antérieure, aux preuves de l’activité de recherche et de contribution scientifique, à l’expérience dans l’élaboration de programmes universitaires sous- et post-gradués de haut niveau.

Les candidat.e.s ne sont pas tenu.e.s d’être citoyen.ne.s de la République de Chypre.

Le ou la candidat.e sélectionné.e devra participer systématiquement aux activités académiques, administratives et culturelles du Département et de l'Université.

Une excellente connaissance du français et une bonne maîtrise de l'anglais sont essentielles. La connaissance de l'allemand ou d'une autre langue européenne constituera un atout supplémentaire.

Au cas où le.a candidat.e sélectionné.e n’aurait pas une maîtrise suffisante du grec, il sera de sa responsabilité ainsi que du Département auquel il.elle appartient d'apprendre cette langue dans un délai de trois ans. Les langues officielles d’enseignement de l’Université de Chypre sont le grec et le turc. Il est à noter que chaque Département établira ses propres critères concernant le niveau requis pour la maîtrise du grec.

En fonction de la législation en vigueur, la rémunération totale annuelle brute (à l’inclusion du 13e mois), qui correspond à un plein emploi, est la suivante:

Professeur Assistant (Échelon Α13-Α14) €58.428,91-€78.798,61

Lecteur (Échelon Α12-Α13) €44.410,28-€72.265,43

Les contributions aux divers fonds de l'État seront déduites des montants ci-dessus.

Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à soumettre leur candidature et les pièces justificatives en français ou/et anglais et au format PDF d'ici le vendredi 22 octobre 2021, sur le site https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Lettre de déclaration d'intérêt. Curriculum Vitæ complet. Copie de la carte d'identité / passeport. Copies des diplômes. Bilan des activités de recherche et brève description des futurs projets scientifiques (jusqu'à 3 pages). Liste des publications. Publications représentatives (jusqu'à 3 publications, à soumettre chacune en un fichier séparé). La soumission de publications représentatives est facultative pour le grade de Maître de conférences. Les noms et adresses électroniques de trois universitaires à qui des lettres de recommandation confidentielles (en anglais) seront automatiquement demandées lors de la soumission de la candidature, jusqu'à 7 jours après la date limite du dépôt de candidature.

Chacun des éléments 1 à 7 ci-dessus doit être soumis au format PDF dans un fichier distinct.

Le/ la candidat.e sélectionné.e sera invité.e à soumettre des photocopies des diplômes, certifiées conformes par le Ministère de l'Éducation (dans le cas de diplômes des Universités chypriotes) ou par l'autorité de délivrance (dans le cas d'Universités étrangères).

Toute lettre de demande ou de recommandation, et tout autre document soumis lors d'appels précédents ne seront pas pris en compte et doivent être soumis à nouveau.

Les dossiers ne comprenant pas tous les documents/informations requis, comme spécifié dans la candidature en ligne en suivant le lien ci-dessus, ne seront pas pris en compte.

Les candidat.e.s ont la responsabilité de vérifier que leur candidature en ligne a été soumise avec succès. Immédiatement après la soumission de la candidature électronique, les candidat.e.s reçoivent un message automatique de confirmation de réception de leur candidature.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Service des Ressources humaines (téléphone +357 22 89 4146/55 ou courriel applications@ucy.ac.cy) ou le Département d'Études Françaises et Européennes (téléphone 00357 22 89 4389 ou courriel georgia@ucy.ac.cy)

23 Juillet 2021