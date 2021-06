Information publiée le 28 juin 2021 par Marc Escola (source : May Chehab

UNIVERSITÉ DE CHYPRE

APPEL À CANDIDATURES POUR DEUX POSTES DE PROFESSEUR INVITÉ

Le Département d'Études françaises et européennes accepte les candidatures pour deux postes de Professeur invité, au rang de Lecteur (Lecturer≈ Maître de Conférences non titularisé) ou Professeur Assistant (Assistant Professor) selon les qualifications, pour l'enseignement des cours suivants durant le semestre d’hiver 2021-2022 (septembre-décembre) :

Professeur invité 1 :

FES 361 THÉORIES DE LA TRADUCTION

FES 300 LEXICOLOGIE-LEXICOGRAPHIE

FES 299 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ Η/Υ

Professeur invité 2 :

FES 113 INTRODUCTION AU MONDE EUROPÉEN

FES 347 LA FRANCE DEVANT LES GRANDS DÉFIS DE L’UE

FES 245 RHÉTORIQUE DE LA PUBLICITÉ

*

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Enseignement : chaque cours est dispensé trois heures par semaine (à raison d’une heure et demie deux fois par semaine, le lundi et le jeudi ou le mardi et le vendredi).

Pour tous les rangs, un doctorat obtenu dans une Université reconnue et dans un domaine lié aux sujets des cours est requis.

La langue d’enseignement est le français, et le grec pour le cours FES 299 Μεταφραστική Τεχνολογία/Μετάφραση και Η/Υ.

L’attribution des postes dépend des disponibilités de financement.

Il n’est pas nécessaire que les candidats soient de nationalité chypriote.

Le.a candidat.e qui sera recruté.e à l’Université de Chypre devra exclusivement travailler à l’Université de Chypre. Dans le cas où le.la candidat.e sélectionné.e serait déjà en activité ailleurs, il lui sera nécessaire d’obtenir un congé sans solde. En particulier, si le.a candidat.e est déjà embauché.e dans un établissement d’enseignement supérieur ou un centre de recherche, il lui faudra avoir obtenu un congé approprié (sabbatique ou sans solde) de l’université ou centre où il.elle est en activité.

Veuillez noter que les Professeurs invités sont tenus de résider à Chypre de façon permanente pendant la durée de leur contrat. Ils sont priés de s'en assurer avant de soumettre leur candidature. La soumission des candidatures implique l'acceptation de cette disposition, qui doit être également stipulée dans la lettre de manifestation d’intérêt.

À l’heure actuelle, les salaires bruts mensuels s’élèvent à :

Professeur invité (Assistant Professor) €3.122,10

Professeur invité (Lecturer) €2.723,17

Les candidat.e.s intéressé.e.s sont prié.e.s de soumettre en grec et/ou en français :

Une lettre de motivation pour le poste concerné

Un CV complet (incluant une adresse postale et un numéro de téléphone)

Les copies de leurs titres universitaires

Jusqu’à deux lettres de recommandation (facultatif)

Le diplôme de doctorat est obligatoire.

Les candidat.e.s intéressé.e.s sont tenus de remplir le formulaire de candidature en ligne sur le lien suivant https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main jusqu’au 09 juillet 2021 à midi (heure locale).

Les candidat.e.s sélectionné.e.s pourront être sollicité.e.s pour un entretien.

Les candidat.e.s retenu.e.s seront prié.e.s de fournir des copies certifiées de leurs diplômes, délivrées par le Ministère de l'Éducation (pour les diplômes obtenus dans des Établissements privés/Universités à Chypre) ou par les autorités émettrices (pour les Universités de l'étranger).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le secrétariat du Département (en anglais), par courriel french@ucy.ac.cy ou par téléphone +357 22 89 43 89.