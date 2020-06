Information publiée le 16 juin 2020 par Université de Lausanne (source : May Chehab

Université de Chypre. Appel à candidatures pour un poste de professeur invité.

Le Département d'Études françaises et européennes accepte les candidatures pour un (1) poste de Professeur invité, de niveau Lecteur (Lecturer, »MdC) ou Professeur Assistant (Assistant Professor) en fonctions des qualifications, pour le semestre d'hiver 2020-2021 (01/09/2020-31/12/2020).

Le/la candidat.e retenu.e devra enseigner les cours suivants :

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Enseignement : chaque cours est dispensé trois heures par semaine (à raison d’une heure et demie deux fois par semaine, par exemple le lundi et le jeudi ou le mardi et le vendredi).

Pour tous les niveaux, un doctorat obtenu dans une Université reconnue dans un domaine lié au sujet du cours est requis.

La langue d’enseignement est le français.

CONDITIONS

L’attribution du poste dépend des disponibilités de financement.

Il n’est pas nécessaire que les candidats soient de nationalité chypriote.

Dans le cas où le.a candidat.e sélectionné.e serait déjà en activité dans le secteur public, il.elle devrade fournir une attestation d’octroi de congé de la part du Département ou Ministère concerné, ou d’un congé (sabbatique ou sans solde) de l’Université de laquelle il.elle provient.

Les Professeurs invités devant résider à Chypre de façon permanente pendant toute la durée de leur contrat, ceux-ci sont priés de s'assurer que cela est possible avant de soumettre leur candidature. La soumission des candidatures implique l'acceptation de cette disposition, qui doit être également confirmée dans la lettre de motivation.

Dans le cas où des mesures d'urgence seraient prises et qu’il soit impossible au.à la candidat.e de venir à Chypre, et à condition que les cours soient enseignés à distance, la disposition précédente pourra être abrogée.

Veuillez également noter qu’en raison de la pandémie du Covid-19, il est possible que les cours soient exceptionnellement enseignés à distance.

À l’heure actuelle, le salaire mensuel brut est calculé comme suit :

Professeur invité (Assistant Professor) €3.122,10

Professeur invité (Lecturer) €2.723,17

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les candidat.e.s intéressé.e.s sont prié.e.s de soumettre :

Une lettre de motivation pour le poste concerné (en français) Un CV complet (incluant une adresse électronique et postale et un numéro de téléphone) Les copies de leurs diplômes universitaires Jusqu’à deux lettres de recommandation (facultatif)

Les candidat.e.s sélectionné.e.s pourront être sollicité.e.s pour un entretien.

Le.a candidat.e retenu.e sera prié.e de fournir des copies officielles de ses diplômes délivrées par le Ministère de l'éducation (pour les diplômes obtenus dans des Universités ou Établissements privés à Chypre) ou par les autorités compétentes (pour les Universités de l'étranger).

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent avoir complété le formulaire de candidature en ligne https://applications.ucy.ac.cy/recruitment d’ici le lundi 29 juin 2020 à midi (heure locale).

Pour plus d’informations, veuillez contacter le secrétariat (anglophone), par courriel french@ucy.ac.cy ou par téléphone +357 22 89 43 89.

