Univerzita Karlova - Prague

Fin de l’art ? Discours, pratiques, controverses

Université d'été Prague

du 5 au 9 juillet 2020

Dans la continuité des universités d’été organisées en 2014 à Padoue (Italie) et en 2017 à Reims (France), le KREAS (Univerzita Karlova), le CRIMEL (Université de Reims Champagne-Ardenne) et le DISLL (Università degli studi di Padova) proposent une troisième édition de cette manifestation, du 5 au 9 juillet 2020 à Prague, sur le thème : Fin de l’art? Discours, pratiques, controverses.

L’université d’été, organisée par des littéraires et des philosophes, vise à explorer les caractéristiques et les évolutions d’un complexe de représentations et de réflexions, qui ont acquis dans l’Occident des XXe et XXIe siècles une actualité particulière, mais ont aussi, selon des modalités spécifiques, hanté d’autres époques. Elles concernent le devenir temporel entropique des œuvres, des arts, des artistes face à ce qu’on pourrait appeler l’utopie de l’éternité. La fin de l’art peut se penser en termes de décadence, dépérissement, décrépitude, mais aussi de germe, renouvellement et table rase. Cette réversibilité possible est un des enjeux que les organisateurs souhaitent envisager. La perspective sera clairement intersémiotique, et n’entend pas se restreindre à un champ artistique spécifique, ni à une période ou une aire culturelle particulière.

La manifestation sera ouverte à 15 doctorants ou post-doctorants qui seront accompagnés d’une dizaine de chercheurs confirmés. Elle comprendra des conférences magistrales, des interventions de jeunes chercheurs, des ateliers collaboratifs et des visites culturelles. La manifestation sera majoritairement francophone, mais les communications en anglais ou en italien seront également acceptées.

Le dossier de candidature (téléchargeable ici) et le pièces à joindre (listées ici) sont à renvoyer par couriel à jean-louis.haquette@univ-reims.fr avant le 29 mars 2020.

Les candidats seront informés des résultats de la sélection par voie électronique dans la semaine du 10 avril 2020. Leur inscription sera validée à l’envoi de la participation aux frais d’organisation (45 €).

Plus d’informations sur le site dédié : https://praha2020.port-elrod.fr