Une démocratie grégaire ?

par Carlo Ginzburg

en ligne le 12 juillet 2020

Il y a trois mois, en plein confinement, En attendant Nadeau publiait la traduction d’un entretien avec Carlo Ginzburg qui appelait à la distance critique vis-à-vis de l’événement de la pandémie. Le grand historien italien poursuit sa réflexion au-delà du déconfinement, en s’intéressant à l’état de la communication politique à l’ère du Covid-19. Ce texte, traduit par Martin Rueff, a été prononcé le 16 juin lors d’une série de conférences sur « Les discours de la crise » à l’université Roma III.

1. Je déclare immédiatement mon incompétence : je ne suis pas un épidémiologiste, mais un historien. Au cours de mes recherches il m’est arrivé de rencontrer des épidémies du passé, de la peste de 1348 à celle de 430 av. J.-C. décrite par Thucydide. Mais cela ne me donne aucune compétence sur la pandémie actuelle que j’ai suivie enfermé chez moi, jouissant d’une situation absolument privilégiée, poursuivant mon travail entre mes livres et mes recherches sur internet. Ma curiosité d’historien a été éveillée par l’expression « immunité grégaire » qui aurait été utilisée (je m’expliquerai plus loin sur la raison de ce conditionnel) par Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, dans un discours prononcé le 12 mars. Johnson aurait averti ses concitoyens que la gravité de la situation créée par la pandémie allait entraîner un nombre très élevé de contaminations – jusqu’à 60 % de la population – afin que soit atteinte « l’immunité grégaire ». […]

