Université de Lille ULR1061-ALITHILA/Société Internationale Marguerite Duras

Cahiers Marguerite Duras



(Université de Lille ULR1061-ALITHILA/Société Internationale Marguerite Duras)



(n° 2, déc. 2022)





Une critique de la raison

La pensée spéculative et le politique chez Marguerite Duras





Études réunies par Olivier Ammour-Mayeur (Vice-Président, SIMD)



Pour sa deuxième livraison, les Cahiers Marguerite Duras propose un dossier portant sur la « critique de la raison » chez l’auteur. Cet appel entend poursuivre certaines études déjà entreprises pour les approfondir : on citera les actes du colloque Marguerite Duras et la pensée contemporaine (2008), l’ouvrage de Françoise Barbé-Petit, Marguerite Duras au risque de la philosophie, (Kimé, 2010), ainsi que les deux colloques de Tokyo de 2016 (Rikkyo) et 2018 (International Christian University) sur le sujet.



En effet, tout n’a pas été dit – loin s’en faut – sur les rapports qu’entretient Duras avec la pensée spéculative et le politique. Bien que l’écrivaine ait souvent affirmé qu’elle se méfiait de la réflexion théorique, elle n’a pourtant pas manqué d’y faire appel. Néanmoins, sa pensée s’est articulée aux exigences éthiques des propositions esthétiques formulées par son écriture littéraire ou filmique, et non selon un parti pris idéologique ou dogmatique en surplomb. Ce qui a pu donner au discours durassien l’apparence d’une certaine cacophonie. Ainsi, proclamant dans Le Camion (1977) que « Marx, c’est fini », Duras n’en finit pas en réalité de défendre un « communisme de pensée » qu’elle réélabore sans fin (ce que Blanchot n’a pas manqué de mettre en évidence dans La Communauté inavouable, en 1984).



Parce que le plus souvent ces contradictions cèdent à l’analyse, cette deuxième livraison des Cahiers Marguerite Duras souhaite explorer plus avant les différentes strates de la pensée durassienne dans ses interactions avec une critique de la raison que l’auteure affirme avec constance. Prise en son sens philosophique le plus large possible, cette critique inclut aussi les questions du religieux et du métaphysique (on rappelle notamment la passion de Duras pour les textes pascaliens). On appréciera également que la « pensée-Duras » soit à cette occasion analysée à l’aune du politique qui a nourri toute son œuvre, et en particulier son œuvre cinématographique – à ce sujet, il est intéressant de relever que ses propos sur le ou la politique les plus explicites, et souvent les plus virulents, s’expriment dans le cadre de ses travaux sur le cinéma (on pense à Hiroshima mon amour, Le Camion, Nathalie Granger, Aurélia Steiner, Les Mains négatives, Les Enfants, mais aussi aux Yeux verts, et aux entretiens avec Dominique Noguez de La Couleur des mots).



Toutes les entrées dans l’œuvre, tous les modes d’analyse sont les bienvenus. Ainsi, les études d’ensemble ou limitées à une œuvre seront appréciées, en vue de restituer, in fine, aussi bien les positionnements ponctuels – engagement dans la résistance, contre la guerre en Algérie, pour l’insurrection de mai 68, pour la légalisation de l’avortement – que les engagements dans la durée de la part de l’écrivaine. De même, il sera intéressant d’interroger ses silences sur certains événements historiques qui l’ont pourtant certainement touchée de près. On peut penser, par exemple, à la guerre d’indépendance du Vietnam.



Enfin, on pourra, à cette occasion, analyser l’importance des enjeux du féminisme et des questions liées à l’homosexualité dans l’évolution de sa pensée, parfois au risque d’un reniement éthique dans ce dernier cas.





Merci d’adresser vos propositions de communication en 200-300 mots, et accompagnées d’une notice biobibliographique à Olivier Ammour-Mayeur : olammour@hotmail.com, avant le 15 mai 2022.



Réponse : 21 mai 2022



Remise des articles : 15 juillet 2022



Retour aux auteurs après expertise : septembre 2022



Publication : décembre 2022



Langues des articles acceptées : français/anglais.





Par ailleurs les Cahiers accueille pour chacun de ses numéros des articles dans les rubriques suivantes :



« L’archive ouverte : génétique du texte » : responsable Annalisa Bertoni (École supérieure des Beaux- Arts, Nîmes) – annalisa.bertoni@orange.fr



«L’œuvre à la loupe» : responsable Florence de Chalonge (Université de Lille) – florence.de- chalonge@univ-lille.fr



« Hybridités textuelles » : responsable Olivier Ammour-Mayeur (ICU, Tokyo) – olammour@hotmail.com



« Intertextes et résonances » : responsable Christophe Meurée (Archives & Musée de la littérature, Bruxelles) – christophe.meuree@aml-cfwb.be



« Traduire Duras/Duras traduite » : responsable Laurent Camerini (Paris Sorbonne – AEFE-Buenos Aires) – camerinil@hotmail.com





Les articles qui seront expertisés sont à soumettre directement aux responsables de rubriques indiqués.



Cahiers Marguerite Duras

Revue internationale bilingue (français-anglais), à comité de lecture

Parution annuelle en ligne





Direction

Florence de Chalonge (Université de Lille), présidente de la SIMD

Christophe Meurée (Archives & Musée de la Littérature, Bruxelles), vice-président de la SIMD





Comité de rédaction

Françoise Barbé-Petit (Sorbonne-Université) – Anne Cousseau (Université de Lorraine) – Sylvie Loignon (Université de Caen Normandie) – Neil Malloy (SIMD) – Andrea Manara (SIMD) – Michelle Royer (Université de Sydney) – Lauren Upadhyay (Chapin school, New York)