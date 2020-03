Dans le contexte inédit de confinement actuel, UGA Éditions, en partenariat avec Open Edition, ouvre l'accès aux 118 ouvrages de son catalogue en ligne.

UGA Éditions souhaite accompagner au mieux ses lecteurs et lectrices en leur donnant accès à distance à un maximum de contenus.

Aussi, les 118 ouvrages de son catalogue en ligne sont désormais accessibles gratuitement au format HTML mais aussi via les formats détachables (PDF et ePub), pendant toute la durée du confinement sur Open Edition Books.

Consulter les ouvrages…



Nous vous rappelons également que, toute l'année et sans durée limitée, UGA Éditions poursuit sa politique numérique en faveur du libre accès et réaffirme son partenariat avec Open Edition, plateforme d'édition électronique en SHS.



Aujourd'hui, UGA Éditions contribue en effet à la diffusion des savoirs en publiant 12 revues en libre accès. Ce sont 23 numéros par an qui illustrent les recherches menées dans différents champs des lettres et sciences humaines et sociales. Plus d'informations…

Treize des collections des UGA Éditions sont également diffusées sur OpenEdition Books en accès libre (format HTML disponible pour tous). Dans le cadre de ce partenariat, les formats HTML, PDF et ePub de nos ouvrages sont aussi accessibles aux usagers des bibliothèques et institutions abonnées. Ils peuvent également être achetés sur les sites des libraires partenaires.