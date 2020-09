Uchronie biographique : Politicien, poète... et influenceur, Alphonse de Lamartine,

par Aurélia Foglia-Loiseleur.

Avec l’aide de chercheurs spécialistes, ActuaLitté vous propose d’explorer ce que seraient devenues certaines grandes figures littéraires françaises si elles avaient vécu en ce début de XXIème siècle. Qu’aurait fait Voltaire avec un smartphone dans la poche ? Pensé Zola devant les lignes de train automatique ? Ecrit Rimbaud sur Tinder ?



Aujourd'hui on vous propose un Lamartine politique et people, parvenu à rendre ses lettres de noblesses à la Poésie.



Par Aurélie Foglia-Loiseleur Maître de conférences HDR à UniversitéSorbonne Nouvelle auteure de L'Harmonie selon Lamartine, utopie d'un lieu commun (Champion, 2005).

*

Alphonse de Lamartine est loin, comme Charles Péguy, d’être un mécontemporain. Au fil de son œuvre touffue d’écrivain aussi bien que dans son engagement politique, il a toujours voulu parler à tous dans la langue du cœur et, idéalement, incarner son époque.



Ce bourguignon de souche a grandi sous De Gaulle et fait ses premières armes sous Mitterrand, qui l’aimait bien. Après un bref passage dans la diplomatie, qui l’aura conduit comme Stendhal en Italie, il est élu député dans le Nord. On a tout lieu de croire qu’en 2022, il se portera candidat à la présidence de la République, tant il progresse dans les strates du pouvoir et les sondages. Lamartine défend un programme novateur. Il ne s’appuie sur aucun parti : là est sa force, et aussi son point faible. […]

