Il numero speciale di Kepos 2021 è volto a indagare sia in ambito critico letterario sugli scritti considerati minori della letteratura italiana contemporanea (intesa nel periodo che va dal XIX al XXI secolo) sia, in un ambito più espressamente filologico, sugli archivi e sugli di Digital Humanities che riguardano autori e opere minori, così da raccogliere gli studiosi (critici e filologi) che attualmente si occupano di ricerca in tal senso. Il numero della rivista vedrà quattro macroaree:

1) Una dedicata agli scritti minori di grandi autori italiani contemporanei;

2) La seconda destinata agli autori "minori" della nostra Letteratura contemporanea, sia in riferimento alle singole opere (inteso in senso critico letterario) che agli archivi (lavoro di matrix più filologica);

3) La terza verrà dedicata agli studi di Digital Humanities (edizioni digitali di opere minori, filologia digitale e altri aspetti legati alla specifica disciplina)

4) La quarta sezione è, infine, incentrata sul personaggio minore nella narrativa contemporanea ed è anch'essa aperta sia allo studio di stampo critico che filologico.

*

Gli articoli sono soggetti una recensione in doppio cieco.

Scadenza per invio dei contributi: 20 marzo 2021