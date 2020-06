En ligne (colloque virtuel)

Twentieth and Twenty-First-Century French and Francophone Studies International Colloquium 2021

11-13 mars 2021

En raison de la pandémie de Covid-19, le Twentieth and Twenty-First-Century French and Francophone Studies International Colloquium n’aura pas lieu en personne en 2021. Le colloque qui devait avoir lieu en mars de cette année a également dû être annulé.



Cependant, le comité d’organisation, en concertation avec l'équipe partenaire de la revue Contemporary French & Francophone Studies / SITES, souhaite maintenir la cohésion et les échanges académiques qui vont déjà bon train dans nos domaines d’études et ce en dépit des circonstances difficiles que nous vivons en ce moment.



Nous sommes donc très heureux de vous proposer une conférence virtuelle au printemps 2021 au lieu de notre traditionnelle réunion annuelle. Nous espérons, grâce à cette conférence qui se tiendra exclusivement sur Zoom, parvenir à créer les conditions qui nous permettront de poursuivre nos discussions académiques.



L’édition 2021 de notre colloque portera sur le thème « (Vers) une nouvelle normalité ? ». Nous espérons accueillir des sessions sur une large variété de sujets, genres, auteurs, cinéastes, travaux, phénomènes culturels, etc., dans le contexte des études françaises et francophones des 20ème et 21ème siècles.



Nous vous proposons un éventail de formats qui seront adaptés à la visioconférence. Pour la réalisation de notre colloque international entièrement virtuel, nous invitons les collègues à former des sessions selon les formats suivants :



- Tables rondes

- Sessions de communications en 180 à 300 secondes (3 à 5 minutes)

- Discussions type séminaire avec des communications pré-circulées

- Discussions ou tables rondes autour de la publication dans le milieu académique (en présence ou non d’éditeurs)

- Groupes de lecture sur un ouvrage littéraire (en présence ou non de l’écrivain.e)

- Groupes de lecture sur un ouvrage académique (en présence ou non de l’auteur.trice).



Même si nous vous encourageons très fortement à opter pour un des formats proposés ci-dessus, nous accepterons également le format traditionnel de sessions composées de trois ou quatre présentations de 15 minutes chacune.



Les débats qui suivront ces sessions seront ouverts au public. Les membres de chaque session pourront choisir de se réunir une fois, ou plusieurs fois si ils.elles le souhaitent. Certains des formats proposés pourront rassembler 3 à 4 participant.e.s, tandis que d’autres pourront en compter davantage.



Veuillez noter que nous n’accepterons pas de propositions de communication individuelles.



Nous avons créé un questionnaire Google pour ceux.celles qui souhaitent créer une session.



Les propositions de sessions envoyées via le questionnaire Google sont à soumettre au plus tard le 15 septembre 2020.



Une fois que nous aurons finalisé le programme du colloque, nous le publierons en ligne avec des précisions concernant les conditions de votre participation aux sessions. Notre colloque virtuel aura lieu du 11 au 13 mars prochain. Nous précisons toutefois que ces dates sont pour le moment indicatives puisqu’il est possible que le colloque se déroule sur plus de trois jours, dépendant du taux de participation et de la prise en considération des fuseaux horaires des participant.e.s. Les informations concernant le programme seront mises à jour à mesure que la situation évolue.



Tous.tes les participant.e.s auront la possibilité de soumettre leurs travaux pour considération en vue d’une publication dans la revue académique Contemporary French & Francophone Studies / SITES. Les deux numéros spéciaux de CF&FS / SITES maintiendront le format standard de publication d’articles de 3,000 à 3,500 mots. Tous les articles envoyés seront évalués par un comité de lecture.



Enfin, en lien avec ce colloque virtuel, nous avons le plaisir de vous annoncer que les éditeurs de Contemporary French & Francophone Studies / SITES proposeront un troisième numéro spécial visant à publier les travaux des doctorant.e.s (ABD) et des docteur.e.s récemment diplômé.e.s avec la participation de leurs mentors. Les propositions d’articles pourront être envoyées par les jeunes chercheurs.ses ou leurs mentors. Le numéro spécial aura pour thème : « Le monde qui vient ». Les personnes souhaitant soumettre un article seront invitées à envoyer une présentation du .de la jeune chercheur .se d’une à deux pages, rédigée par le mentor (500 mots), et un échantillon de travail du .de la jeune chercheur .se, consistant en un résumé de sa thèse ou un extrait de celle-ci (3000 mots). Veuillez consulter ici et ici les numéros spéciaux de CF&FS / SITES réalisés en 2006 pour le format. Les personnes intéressées par cette opportunité sont priées de s’inscrire en utilisant le questionnaire Google. Une table ronde sera organisée autour de la publication de ce numéro spécial pendant le colloque virtuel.



Soyez assuré.e.s que nous sommes résolus à reprendre le format traditionnel de notre colloque à compter de 2022 (et au-delà). Nous espérons que cet événement sera l’occasion d’échanges enrichissants et nous permettra de réfléchir aux manières dont notre domaine d’études réagit face à notre « nouvelle normalité ».



Pour toute question concernant le colloque virtuel, merci de contacter Andrew Sobanet, ajs43@georgetown.edu. Pour les questions en lien avec Contemporary French & Francophone Studies / SITES, merci de contacter Roger Celestin, roger.celestin@uconn.edu.