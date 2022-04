Résumé



Suivant la voie ouverte par le philologue allemand Victor Klemperer, à partir d’une perspective interdisciplinaire, ce livre a pour objet la description et l’analyse des discours extrémistes actuels les plus violents. Il s’intéresse plus particulièrement aux appels au meurtre et à leurs légitimations politiques ou religieuses, du djihadisme contemporain au suprématisme blanc. Les différents auteurs tentent de décrire et d’analyser ces discours, dits « meurtriers », dans leurs formes, leurs soubassements et leurs effets. En mettant au cœur même de la désignation la question du rapport entre discours et actes, la dénomination « discours meurtriers » peut permettre le repérage de traits caractéristiques, ainsi que le relevé de modes opératoires et d’enjeux sociaux ou subjectifs propres à ces énoncés ou à ces langages. Ils interrogent cette performativité propre aux propagandes idéologiques actuelles, où le discours tend à se précipiter dans l’action, au lieu de la suspendre ou de l’élaborer. Les discours meurtriers peuvent recouvrir les discours de haine par les passions destructrices qu’ils véhiculent ou qu’ils suscitent, mais ils se distinguent par l’incitation ou l’appel au meurtre et sa justification, ainsi que par des effets d’anéantissement clairement repérables. L’actualité montre jusqu’à la caricature, au-delà de la propagande et de la terreur déployée par l’autoproclamé « État islamique », combien il est urgent d’interroger ce qui est peut-être en train d’arriver aujourd’hui, dont les langages pourraient être à nouveau l’instrument et le symptôme. Il est en effet crucial de chercher à comprendre pour tenter de prévenir ces forces du discours au service du négatif et de l’anéantissement de toute altérité.



Table des matières



Introduction La fabrique des langages meurtriers

Laurence Aubry, Gabriela Patiño-Lakatos, Béatrice Turpin



PARTIE I Discours meurtriers et djihadisme contemporain



Chapitre 1 Dieu, humanité et violence religieuse : une épistémologie du djihadisme moderne

Suleiman A. Mourad – Smith College, USA



Chapitre 2 Mémoire meurtrie et discours meurtrier : remarques sur le jihâd et l’apocalypse dans la tradition chiite

Mathieu Terrier ­– Laboratoire d’études sur les monothéismes, UMR 8584, CNRS, PSL, Université de Paris



Chapitre 3 « Tuer “les mécréants ennemis d’Allâh” »

Alain Rabatel – Laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations), UMR 5191 CNRS, ENS de Lyon, Université Lumière Lyon 2



Chapitre 4 Les engagements violents des femmes : contournements discursifs sous le nazisme et sous l’État islamique

Maéva Clément – Center for the Study of Conflict & Peace, Université d’Osnabrück et Éric Sangar, Sciences Po Lille / CERAPS, Université de Lille



Chapitre 5 Le discours jihadiste et sa dialectique de vengeance, de sacrifice et d’idéal

Laure Westphal – Centre de Recherche en Psychanalyse, Médecine et Société, EA 3522, Université de Paris Diderot



Chapitre 6 Discours religieux et enthousiasme meurtrier

Gilbert Diatkine – Société psychanalytique de Paris



PARTIE II Réponses institutionnelles et contre-discours



Chapitre 7 Le « visage de la France ». Le discours des institutions après les attentats de 2015 et 2016

Paola Paissa – Université de Turin



Chapitre 8 « Nous devons nous défendre ». Une étude du discours du 16 novembre 2015 du président François Hollande

Ugo Ruiz – Université de Göteborg, Suède



Chapitre 9 « On n’a rien vu » : voir, prévoir, prévenir, protéger

Noëlle Diebold – CERT (Centre d’Étude des Radicalisations et de leurs Traitements), Université de Paris Diderot



Chapitre 10 Un éclairage historique pour aujourd’hui sur le pouvoir politique des discours : les anarchistes et l’État français au XIXe siècle

Heinz-Gerhard Haupt – Université de Bielefeld, RFA



Chapitre 11 Prendre en charge les effets des « violences en ville » : à la recherche d’un intime des institutions 1980 – début des années 2000

Luis Miguel Camargo – CESPRA (Centre d’Études sociologiques et politiques Raymond Aron), UMR 8036 CNRS-EHESS, Paris



Chapitre 12 Les struggle songs sud-africains, entre liberté d’expression et incitation au meurtre : un passé qui ne passe pas

Augustin Emane – Laboratoire droit et changement social, UMR CNRS 6297, Université de Nantes, Point Sud Institute Bamako



PARTIE III Discours meurtriers, violences et constructions identitaires



Chapitre 13 Une sémiotique des discours meurtriers

Béatrice Turpin – Laboratoire LT2D (Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires), EA 7518, Cergy Paris Université



Chapitre 14 Idéalisation et diabolisation dans les discours meurtriers

Dominique Bourdin – Société psychanalytique de Paris



Chapitre 15 La pensée figée ou la « comédie macabre » du discours

Fred Hailon – OPME (Observatoire des Pratiques médiatiques émergentes) / Praxiling, UMR 5267, Université Paul Valéry Montpellier



Chapitre 16 Adhésions aux discours meurtriers face aux images violentes, sexuelles et haineuses qui circulent sur les plateformes numériques Sophie Jehel – CEMTI (Centre d’étude sur les Médias, les Technologies et l’Internationalisation), Université Paris 8



Chapitre 17 Fonctions de l’image et du discours dans les montages des mythologies meurtrières : la figure du héros criminel

Gabriela Patiño-Lakatos – UTRPP (Unité transversale de Recherche Psychogénèse et Psychopathologie), Université Sorbonne Paris Nord



Chapitre 18 Résistances aux discours meurtriers : l’adresse et le transfert au cinéma

Laurence Aubry – CRESEM (Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnement en Méditerranées), Université de Perpignan et Société psychanalytique de Paris



Chapitre 19 Aller/Retour, voyages dans le temps… Les discours meurtriers et les prolongements de leurs effets sur les survivants

Sabine Olewkowiez Cann – Société psychanalytique de Paris