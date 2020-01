Université de Corse

APPEL À COMMUNICATIONS

TRANSMETTRE LES LANGUES : POURQUOI ET COMMENT ?

Du 25 au 27 juin 2020

Colloque international organisé par l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Corse, Università di Corsica.

Conférenciers invités : Blanchet Philippe, Université Rennes 2 ; Moretti Bruno, Universität Bern

Synthèse du colloque : Di Meglio Alain, Università di Corsica

***

La réalité de nos espaces sociaux est multilingue. Face à ce défi, les innovations pédagogiques, technologiques et autres méthodes empiriques foisonnent. De ce fait, la notion de transmission est devenue un enjeu majeur. De nombreuses problématiques gravitent autour de la transmission des langues : les liens intergénérationnels, les modes d’enseignement, les apprentissages par le numérique, le rôle des établissements publics, les actions associatives, l’intégration, la citoyenneté…

Les dynamiques sociales imposent aux chercheurs non seulement une remise en question continue des terrains étudiés mais aussi des apports théoriques appropriés aux mouvements. La transmission des langues repose sur la corrélation de nombreux phénomènes hétérogènes, c’est pourquoi l’approche de cette problématique ne peut être que multiple.

L’objectif de ce colloque est d’interroger la transmission et l’apprentissage des langues dans des espaces divers, aussi bien formels qu’informels, afin d’évaluer, au-delà des avantages cognitifs du plurilinguisme, les enjeux, les moyens et les connexions entre les situations. Ce colloque se tiendra donc dans une perspective paradigmatique afin de saisir les défis et de mesurer la portée théorique, didactique mais aussi politique et sociétale de la transmission des langues.

On attend pour ce colloque des communications portant sur des recherches originales en sociolinguistique et sociodidactique mais aussi toutes les disciplines connexes (linguistique, psycholinguistique, sociologie, anthropologie, ethnologie etc.).

Cet appel à contributions invite les chercheurs à investir l’un des sept axes suivants :

Transmissions et appropriations « informelles » dans l’environnement social Transmissions familiales Les migrants face à la/aux langue(s) du pays d’accueil Les politiques linguistiques L’école : un espace d’innovation pédagogique Les approches plurilingues en didactique des langues (éveil aux langues, éducation interculturelle, enseignements bi-plurilingues, éducation à l’intercompréhension) Les nouveaux moyens pédagogiques et techniques d’apprentissage linguistique

Les axes proposés ne sont pas exhaustifs et toute proposition de communication pluridisciplinaire sera bienvenue.

***

Modalités de soumission :

Les propositions sont individuelles ou collectives. Les communications pourront être proposées par des chercheurs, doctorants, post-doctorants, enseignants de langue, acteurs associatifs, acteurs institutionnels et professionnels des nouvelles technologies. Chaque proposition doit comprendre :

un titre

le nom du ou des intervenants et leur affiliation

5 mots-clés

l’axe thématique dans lequel s’inscrit la proposition

un résumé compris entre 400 et 700 mots maximum, en français

une bibliographie comportant 5 références au maximum

une adresse mail

Les propositions sont à adresser à : colloquecorti2020@univ-corse.fr

Critères d’évaluation des propositions :

le lien avec la thématique du colloque

l’originalité, la clarté et la cohérence de la proposition

Modalités de communication :

La durée prévue des communications est de 20 minutes (plus 10 minutes de discussion)

Le colloque est ouvert aux langues romanes et à l’anglais.

***

Dates importantes :

Publication de l’appel à communications : 19 décembre 2019

Date limite pour l’envoi des soumissions : le 15 mars 2020.

Notification d’acceptation aux auteurs : à partir du 15 avril 2020.

Le colloque aura lieu les 25/26/27 juin 2020 à l’Università di Corsica Pasquale Paoli de Corti.

Informations pratiques :

Lieu de la manifestation : Università di Corsica Pasquale Paoli, Corti.

Le montant des frais de participation est en cours de validation.

Des publications sur les thématiques du colloque sont prévues.

Pour toute question : sorba_n@univ-corse.fr ; casanova_jo@univ-corse.fr

Composition du comité scientifique :

Benedetti Davia, Università di Corsica

Biichlé Luc, Université d’Avignon

Casenave Jean, Université de Bordeaux Montaigne

Causa Mariella, Université de Bordeaux Montaigne

Costa James, Université Sorbonne nouvelle

Crocé-Spinelli Hélène, Université de Lyon

Dalley Phyllis, Université d'Ottawa

Denis Gwendal, Université Rennes 2

Devichi Claude, Università di Corsica

Diab Duraton Salam, Université Grenoble Alpes

Forlot Gilles, Institut National des Langues et Civilisations Orientales

Gasquet-Cyrus Médéric, Université d’Aix-Marseille

Gherardi Eugène, Università di Corsica

Jouffroy Denis, Università di Corsica

Lachkar Abdenbi, Université Paul Valery Montpellier 3

Laffitte Pierre Johan, Aprene et Experice, Paris 8

Landron Fabien, Università di Corsica

Larjavaara Meri, Université d'Åbo Akademi

Luneschi Francescu Maria, Università di Corsica

Meksem Zahir, Université de Bejaia

Miras Grégory, Université de Rouen

Moal Stefan, Université Rennes 2

Muni Toke Valelia, l'Institut de recherche pour le développement (IRD, SeDyL)

Pivot Bénédicte, Université de Montpellier

Poli Muriel, Università di Corsica

Quenot Sébastien, Università di Corsica

Remysen Wim, Université de Sherbrooke

Rispail Marielle, Université J. Monnet de Saint-Étienne

Sorba Nicolas, Università di Corsica

Thiers Jacques, Università di Corsica

Verdoni Dominique, Università di Corsica

Villa-Perez Valeria, Université J. Monnet de Saint-Étienne

Responsable scientifique

Sorba Nicolas, Università di Corsica

Comité coordination

Sorba Nicolas, Università di Corsica

Branca Marina, Universtà di Corsica

Ingénierie :

Casanova Johanna, INSPÉ de Corse

Dami Céline, INSPÉ de Corse

Timellini Adrien, INSPÉ de Corse