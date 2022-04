Université Nationale d’Arts Théâtraux et Cinématographiques I.L. Caragiale, Bucarest, Roumanie

L’évolution aussi rapide et prestigieuse du cinéma serait encore plus surprenante si l’on ne prenait pas en compte ses relations avec les autres arts, notamment avec la littérature. Longtemps, la majeure partie des débats théoriques portant sur ces relations se sont limités à la problématique des adaptations cinématographiques, vues non pas comme un enrichissement réciproque, mais comme un service rendu magnanimement par la littérature à un art plus jeune. Lorsque le cinéma a gagné son autonomie esthétique et s’est positionné de plain-pied au même niveau que « sa Majesté le Dire » (pour reprendre la formule de Godard) les études théoriques ont tenté elles aussi de sortir de cette perspective stérile d’une condition ancillaire du cinéma par rapport à la littérature et de tenir le pas avec la nouvelle réalité esthétique. Le développement des études sémiotiques a contribué à orienter les recherches vers la prise en compte des spécificités codiques du cinéma, l’adaptation étant de plus en plus considérée comme une forme distincte de sémiotisation.



L’essor des études sur la médialité et l’intermédialité a permis d’ajouter à la perspective sémiotique une perspective anthropologique. Selon Nelson Goodman, cette dernière présente l’avantage d’intégrer une reconceptualisation du symbolique attentive à la multiplicité et à la diversité de ses modes de présentation et de réception, ainsi qu’à ses modalités de fonctionnement. Durant les dernières décennies, donc, de nouveaux concepts sont venus prendre place dans l’arène des débats théoriques sur les adaptations.



Notre conférence se propose de remettre en discussion plus particulièrement deux de ces termes, à savoir la transmédiagénie et la transécriture. Proposé par André Gaudreault et Philippe Marion lors du colloque de Cerisy de 1993, le terme de transécriture va supplanter de plus en plus celui d’adaptation, car il a le mérite de s’écarter du vieux paradigme de la « fidélité » envers l’écriture première et de repenser l’adaptation en tenant compte autant de la poétique du nouveau créateur que des réaménagements sémiotiques spécifiques au médium–cible. La transmédiagénie est une notion mise en place par Philippe Marion en 1997, dans un article qui essayait de mettre les bases d’une narratologie médiatique. Définie comme « capacité d’étoilement, de circulation, de propagation transmédiatique que possède un récit», cette notion venait faire pendant à celle de médiagénie, avancée par le même chercheur deux ans avant le colloque de Cérisy, et qui désignait quant à elle « la capacité d’un sujet ou projet narratif de se réaliser de manière optimale en choisissant le partenaire médiatique qui lui convient le mieux ». (Philippe Marion, « Narratologie médiatique et médiagénie des récits »)



Nous attendons des propositions à caractère théorique ou applicatif qui s’inscrivent dans cette perspective de décloisonnement disciplinaire et artistique et qui rendent compte des multiples migrations entre médias (littérature, cinéma, peinture, BD, télévision, jeux vidéo, publicité). Migrations de sujets, certes, mais aussi de techniques particulières ou génériques, tous ces phénomènes reflétant à divers degrés l'homogénéisation des modes de réception générée par le numérique.



Les langues acceptées pour la présentation seront le français et l’anglais. Le titre de votre proposition, accompagné d’un résumé et d’une courte notice bio-bibliographique, sera envoyé aux personnes de contact :



chapelanmihaela@yahoo.com



chapelanliri@yahoo.fr



Date limite des inscriptions: le 10 juillet 2022.





Conférence organisée par:



L’Université Nationale d’Arts Théâtraux et Cinématographiques I.L. Caragiale



La Faculté des Langues Étrangères de l’Université de Bucarest





La conférence aura lieu du 17 au 18 novembre 2022 à l’Université Nationale d’Arts Théâtraux et Cinématographiques I.L. Caragiale de Bucarest, Roumanie, en format hybride (présentiel ou distanciel).



Les intervenants sont priés de spécifier la forme de participation souhaitée.



Les organisateurs se réservent le droit de modifier le format de l’événement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.



Les actes de la conférence seront publiés.