Revue Translationes, 2020

Centre d'Études ISTTRAROM-TRANSLATIONES, Université de l'Ouest de Timişoara, 2020

EAN13 : 2067–2705.

*

Compte tenu du contexte de l’évolution numérique à l’échelle mondiale, avec des retombées sur la « démocratisation » du corpus électronique, l’intérêt de la revue Translationes se dirige, outre l’examen traditionnel de l’histoire et de l’historiographie de la traduction, vers l’étude de l’impact que l’interconnectivité et les processus de numérisation et de création de plateformes dynamiques en ligne ont sur les chercheurs en traductologie. Le 11e numéro de Translationes, Histoire/Historiographie de la traduction : entre le réel et le virtuel, témoigne des manières d’écrire et de décrire l’histoire et l’historiographie de la traduction à l’heure du numérique.

***

Table of contents/ Table des matières/Inhaltsverzeichnis/ Sommario/ Sumario

Argument/ 7

1. The practice, didactics and critiques of translation /Pratique,,didactique et critique de la traduction / Praxis und Didaktik desÜbersetzens, Übersetzungskritik/Pratica, didattica e critica della traduzione/Práctica, didáctica y crítica de la traducción/ 9

Per una concezione lotmaniana della storia della traduzione, Bruno OSIMO/ 11

Translation history and scientific development: enlightened knowledge in Portuguese, Alessandra R. Oliveira HARDEN/ 23

The ITRO/ ROHIST Project: Digitalizing Romanian History and Histriography of Translation itro.info.uvt.ro, Georgiana I. BADEA, Loredana PUNGĂ, Flavia MICOTA/ 42

L’histoire des traductions en hongrois de Tartuffe et de Ainsi va l’carnaval, Jenő FARKAS/ 58

Sur l’évolution des topoï traductifs dans le paratexte des textes traduits, Muguraş CONSTANTINESCU/ 75

Donner à voir : explorer et exploiter les images en histoire de l’interprétation, Alina PELEA/ 92

L’impact du processus de la numérisation sur l’histoire de la traduction. Regard sur les possibilités et les défis induits par la numérisation dans ce domaine en Roumanie, Ioana-Simina FRÎNCU/ 108

Diachronic Reevaluation of Translation Procedures, Dalibor KESIC/ 125

2. Interviews / Entretiens / Interviews / Interviste / Entrevistas/139

Entretien avec Ana Rossi, Sur la poésie bilingue et autotraduite, Propos recueillis par Georgiana I. Badea/ 141

3. Unpublished translations/ Traductions inédites/ Erstmalige Übersetzungen/ Traduzioni inedite/ Traducciones inéditas/ 147

Ch. I. Suliotis, Prefacia , Homer, Iliada, 1876/ Ch. I. Suliotis, Prefácio à Ilíada de Homero/ 148

Manuel ODORICO MENDES, Prologo, Homero, Iliada, 1863/ Manuel Odorico Mendes, Prolog/ 152

4. Reviews/ Comptes rendus/ Rezensionen/ Recension/Reseña/ 157

Michel Ballard, Antiquité et traduction. De l’Égypte ancienne à Jérôme (Georgiana I. Badea)/159

Lieven D’hulst, Mickaël Mariaule et Corinne Wecksteen-Quinio (études réunies par), Au Coeur de la traductologie, Hommage à Michel Ballard. (Neli Ileana Eiben)/ 162

Fabio Regattin, Traduction et évolution culturelle. (Neli Ileana Eiben)/ 164

Lavinia Suciu, În căutarea sensului. De la analiza discursului la designul comunicării (Ruxandra-Jeanina Filip (Indreș))/ 166

Bibliographical notes/ Notes bio-bibliographiques/ Biobibliographische Daten/ Note bio-bibliografiche/ Notas biobibliográficas/169