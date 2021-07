Transferts culturels entre France et Orient latin (XIIe-XIIIe siècles)

sous la direction de Martin Aurell, Marisa Galvez et Estelle Ingrand-Varenne

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406114055 — 461 p. — 36 €

Comment comprendre les relations entre France et Orient au Moyen Âge ? La méthode des transferts culturels permet de réfléchir aux circulations et interactions des langages, idées, biens et modes de vie, dans le va-et-vient incessant entre mondes latin, byzantin et arabo-musulman aux XIIe-XIIIe siècles.

Table des matières…