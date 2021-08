Traduction et Transmédialité (xixe-xxie siècles)

sous la direction de Gaëlle Loisel et Fanny Platelle

Paris, Classiques Garnier, coll. Carrefour des lettres modernes, 2021

EAN : 9782406114420

233 pages

28 €

Le volume Traduction et transmédialité (xixe-xxie siècles) interroge la frontière entre l’acte de traduire et la transmédialité, au sens d’un processus de transfert d’un medium à un autre. Il explore les rapports entre traduction et transmédialité, en confrontant discours critiques et création.

Table des matières