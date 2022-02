N/A

Connaissez-vous un article ou un chapitre de livre déjà publié qui constitue un exemple d’érudition remarquable, mais qui n’a pas encore reçu l’attention interdisciplinaire et internationale qu’il mérite ? Souhaiteriez-vous partager avec de nouveaux.elles lecteur.trice.s un texte qui a grandement influencé votre pensée, qui a changé votre façon de lire le travail de Beauvoir ou de concevoir des sujets en dialogue avec son héritage, comme les études sur le genre (gender studies), le féminisme, l’existentialisme, la responsabilité politique ou la théorie littéraire ?



En accord avec sa mission de promotion des échanges interculturels et internationaux, la revue Simone de Beauvoir Studies sélectionne chaque année un article ou un chapitre déjà publié et le traduit en anglais ou en français afin de souligner son importance pour le domaine de recherche dans lequel il s’inscrit et d’étendre son lectorat. La traduction annuelle de SdBS met en valeur des textes de la plus grande qualité écrits par des chercheurs chevronnés, des professeurs titulaires ou des personnes ayant produit des travaux exceptionnels.



Les articles ou chapitres de livre éligibles doivent avoir été publiés antérieurement dans une langue autre que l'anglais et comprendre moins de 10 000 mots. Les recommandations doivent être soumises avant le 15 mars 2022.

Elles prendront la forme d’une lettre d’environ une page suivant les consignes disponibles sur le site web de la revue : https://brill.com/fileasset/downloads_products/SdBS_Translation_Nomination_Guidelines_7-7-20.pdf.

Outre les propositions individuelles, la revue accepte les lettres de recommandation signées par plusieurs auteur.trice.s de même que les candidatures posées à titre personnel par l’auteur.trice même du texte à traduire.



Please contact Editor-in-Chief Jennifer McWeeny with any questions: jmcweeny@wpi.edu.