Till R. Kuhnle

Créer devant l’Histoire

Shaker Verlag (Düren, Allemagne), collection "Irrésignations", 2021.

EAN13 : 9783844035575.

Toute création exprime une manière d’être au monde qui s’articule à plusieurs niveaux : il y a d’abord l’acte même de créer, porté par un artiste ou penseur en situation, puis l’organisation interne de l’œuvre, ensuite les discursivités auxquelles participe cette dernière, voire qu’elle contribue à instaurer.

Les six chapitres réunis ici proposent des « études de cas » sur de l’art, sur la littérature et sur la philosophie du XXe siècle. Basées sur la méthode de l’analyse existentielle, ces études ont pour objet l’homme devant l’Histoire. Les « cas » évoqués sont les avant-gardes historiques faces à la guerre, le roman d’aventures libertaire, la captivité comme ouverture vers l’existence, le combat du maquis, la désertion et la dissidence.

Sommaire:

Le chevalier futuro-cubiste - Le roman d’aventures libertaire - Donner un sens à ce cauchemar: exil et captivité comme ouvertures vers l’existence - Le mythe de l’autre nation – réflexions sur une théorie du partisan - Voyage au fond de la boue – Le Transfuge de Siegfried Lenz - Judas surhomme ou le sacre du dissident.