Catherine Ramond, Le théâtre français de 1715 à 1757. Du classicisme aux Lumières

1715 : Que la fête commence ! La Régence ouvre une période faste pour le théâtre après une fin de règne morose : la cour revient à Paris, le Régent appelle une nouvelle troupe italienne sous l’égide de Luigi Riccoboni, les Foires attirent un public nombreux et font concurrence aux théâtres officiels. Elles contournent les interdictions qui les visent avec une surprenante inventivité. Le théâtre est partout, à la cour et à la ville, à Paris et en province, dans les collèges, chez les riches particuliers : c’est la naissance du théâtre de société. De cette vie foisonnante, il ne reste pourtant qu’un nom : celui de Marivaux. C’est le premier paradoxe d’une période où tous les aspects du théâtre suscitent théories contradictoires et discussions enflammées ; les genres classiques se renouvellent et se transforment, ouvrant la voie au drame. De nouveaux genres émergent, la parodie, l’opéra-comique, la parade de société. Représentatif de ces tensions, voilà Voltaire, à la fois classique et moderne, un homme de théâtre dans toutes ses dimensions. Et tous ces chefs d’œuvre oubliés à redécouvrir dans le cadre global de cette vie théâtrale, ô combien vivante !

En 1757, les Lumières s’emparent du théâtre et en font une tribune. La rupture avec le classicisme s’accentue.

Catherine Ramond est professeur à l’université Bordeaux Montaigne (UR Plurielles). Ses travaux portent sur les formes narratives et théâtrales aux XVIIe et XVIIIe siècles et sur leurs croisements. Elle se consacre également à l’édition critique d’auteurs dramatiques du XVIIIe siècle (Destouches et Beaumarchais).

