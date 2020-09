Histoire(s) de balles et de plumes

sous la dir. de Thomas Bauer & Doriane Gomet

P.U. Limoges

188 p. — ISBN 978-2-84287-799-6 / 20 €

Si les recherches historiques, littéraires et cinématographiques sur le sport se sont considérablement multipliées ces trente dernières années, permettant ainsi aux chercheurs et aux passionnés de s’appuyer sur des travaux académiques pour mieux comprendre la genèse des sports modernes, les activités de raquette font encore aujourd’hui figure d’exception.

Afin de pallier ce relatif vide historiographique, le présent volume a souhaité réunir les contributions de plusieurs spécialistes – de la paume, du tennis et des « petites raquettes » – pour dévoiler les arcanes d’un patrimoine culturel et, au-delà des variations spécifiques, ses constantes historiques. À travers elles se dessine finalement la « carte génétique » d’une singulière famille sportive : l’origine paumière d’un jeu de duel codifié, la construction d’une entente cordiale avec le peuple anglais et la préservation d’un héritage mondain dictant les règles de bienséance.

Si les pistes de réflexion sont nombreuses et mériteraient bien d’autres investigations, les clés livrées au fil des pages conduisent d’ores et déjà le lecteur à mieux appréhender l’univers si méconnu des sports de balles et de plumes.

Sommaire

Introduction : Thomas Bauer, Doriane Gomet

De la paume au tennis

- Champion du monde sans championnat : compétition, maîtres-paumiers et Jeu de Paume au XIXe siècle, Serge Vaucelle

- Les joueurs de courte paume et de tennis en France (1860-1930) : une histoire atlantique et entrecoisée, Patrick Clastres

L’élégance de la tenniswoman

- Les championnes de France de tennis : échos et représentations médiatiques (1897-1914), Philippe Tétart

- Jeu, set et dress code : l’autre histoire du tennis en France de la Belle Époque aux années 1970, Sandrine Jamain-Samson

L’éclosion du badminton

- Les Internationaux de France de badminton : reflet d’une bascule fédérale (1908-1979), Julie Grall

- Henri Pellizza : un tennisman-badiste à la carrière contrariée, Doriane Gomet

Le ping-pong à l’international

- La difficile naissance d’un spectacle sportif : l’exemple de la médiatisation des championnats du monde de ping-pong à Paris en 1933 : Kilian Mousset, Aurélie Épron

- Portrait de Forrest Gump en pongiste diplomate ? Thomas Bauer

*

