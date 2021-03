Théories critiques et littérature de la Renaissance. Mélanges offerts à Lawrence Kritzman

sous la direction de Todd Reeser et David LaGuardia

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

*

EAN : 9782406109198

433 pages

45 €

*

Ces Mélanges réunissent vingt-cinq contributions sous cinq entrées (genres littéraires, genre/sexualité, théorie, Rabelais et poésie). Ils illustrent la variété des approches théoriques et critiques de Lawrence Kritzman et leur influence sur les études s’intéressant à la Renaissance française.

Table des matières