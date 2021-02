Théophile Gautier, Tableaux de siège. Paris, 1870-1871

Edition établie, préfacée et annotée par Michel Brix,

Paris, Bartillat, 2021

*

286 pages

20 EUR

EAN13 : 97828441007042

*

PRÉSENTATION

Dans ce livre injustement méconnu, Théophile Gautier évoque les sentiments que lui inspira une période particulièrement sombre et troublée de l’Histoire de France, celle qui va de l’été de 1870 au printemps de 1871, et qui est marquée par le déclenchement de la guerre franco-prussienne, la débâcle des armées de Napoléon III, la chute du Second Empire, la proclamation de la République, le siège de Paris, la capitulation française, l’insurrection de la Commune, le second siège de la capitale et enfin l’écrasement du Paris « rouge », lors de la « Semaine sanglante ». Gautier ne cache pas son indignation devant les atrocités commises pendant ce que Victor Hugo appellera L’Année terrible. On ne saurait pourtant résumer ce livre à la seule condamnation des événements intervenus lors de la Commune. Tout au long des Tableaux de siège, l’auteur révèle ce que fut la vie quotidienne des Parisiens pendant ces longs mois d’adversité, de misère morale et de privations de toutes sortes. Il se montre même soucieux du sort des animaux durant le premier siège, aussi bien les animaux domestiques que les pensionnaires du Jardin des Plantes. Mais Gautier signe surtout un ouvrage essentiel sur Paris qui le place parmi les plus ardents défenseurs de la capitale, aux côtés de Hugo et de Baudelaire. Il s’agit en outre de son dernier livre. Peut-être faut-il voir dans ces pages une forme de testament. À l’aube d’une nouvelle ère, celui qui prit toute sa part dans la bataille romantique de 1830 tire ici discrètement sa révérence.