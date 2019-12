Université d’Ottawa

Le Département de théâtre de l’Université d’Ottawa invite les artistes et chercheurs-créateurs francophones ou francophiles à poser leur candidature pour un poste de professeur* régulier en jeu contemporain menant à la permanence au rang d’adjoint, débutant le 1er juillet 2020.

Situé sur le territoire ancestral du peuple algonquin, au cœur du quartier des spectacles de la Capitale nationale et entouré d’institutions muséales d’envergure, le Département de théâtre dispose de deux pavillons comprenant des ateliers (décors et costumes), six (6) studios de répétition ainsi que trois (3) salles de spectacles, dont la bientôt centenaire Salle Académique et le tout récent LabO.

Le Département de théâtre offre un milieu de travail bilingue et collégial qui soutient la recherche académique comme la création artistique et qui place la qualité de l’enseignement au cœur de ses préoccupations.

Au premier cycle, le Département de théâtre offre un programme intensif de formation professionnelle de l’acteur (B.P.T.), ainsi que des programmes offrant une formation complète dans les domaines des études théâtrales, de l’enseignement du théâtre, de la production théâtrale et de l’administration des arts (Baccalauréat, Majeure, Mineure).

Au deuxième cycle, le Département offre une Maîtrise pratique en mise en scène (M.P.T.), ainsi qu’une maîtrise théorique (MA) comprenant trois volets : avec thèse (2 ans), avec projet de recherche-création (2 ans) et avec mémoire (1 an).

Qualifications requises : Le candidat recherché possèdera une expérience significative dans l’enseignement du jeu théâtral contemporain au niveau universitaire ou collégial, ou dans un contexte de conservatoire. Il possèdera un doctorat ou un diplômé terminal équivalent selon son champ de spécialisation. Il démontrera une pratique artistique conséquente de recherche-création dans le domaine des arts de la scène (mise en scène / écriture scénique; nouvelles technologies au théâtre; dramaturgie de plateau; conception; etc.). Le comité de sélection considérera favorablement toute expertise complémentaire qui viendrait bonifier la contribution du candidat au projet pédagogique du Département de théâtre (dramaturgie, diction, mouvement, danse, etc.). La tâche d’enseignement est le français.

Tâches : Au premier cycle, le candidat retenu sera invité à enseigner au BA ainsi qu’au B.P.T., parfois dans le cadre de projets pédagogiques de longue haleine (plus de 140 heures de studio / session) se terminant par un projet d’intégration. Au deuxième cycle, le candidat retenu sera appelé à offrir des séminaires pratiques en mise en scène ainsi qu’à (co)-superviser des projets de création (M.P.T.) ou des projets de recherche-création (MA). Le candidat sera enfin appelé à participer pleinement à la vie du Département et de la Faculté (réunions, comités, services divers), de même qu’à contribuer de manière significative à l’activité artistique d’Ottawa-Gatineau.

Le salaire et les avantages sociaux seront établis en conformité avec la convention collective (APUO). L’Université d’Ottawa fournit un régime complet d’avantages sociaux incluant une assurance contre l’invalidité prolongée, une assurance-vie de base, une assurance santé supplémentaire, un régime de pension de l’Université d’Ottawa, une assurance-vie facultative, et des frais de déménagement.

L’entrée en fonction est prévue pour le 1er juillet 2020.

No. de l’affichage : 19082-ARTS

Pour postuler, les candidats sont invités à soumettre un dossier comprenant :

a) un curriculum vitae complet et à jour;

b) une liste de trois références comprenant noms et contacts (des lettres seront demandées à l’étape des entrevues);

c) un lien WeTransfer vers un portfolio sélectif (textes et captations vidéo);

d) une lettre d’intention comprenant l’exposé de vos motivations, un bref énoncé pédagogique, une courte description de vos orientations de recherche / création, ainsi qu’un plan d’intégration professionnelle dans le milieu des arts de la scène d’Ottawa-Gatineau.

Les personnes souhaitant poser leur candidature doivent faire parvenir leur dossier complet par courriel à l’attention de Madame Jeannine Cameron (Secretaire.Theatre.Secretary@uottawa.ca).

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 31 janvier 2020. Le processus de sélection se poursuivra jusqu’à la dotation du poste. Seuls les candidats retenus seront contactés.

L'Université d'Ottawa est engagée à assurer l'équité, la diversité et l'inclusion dans les environnements de recherche et de leadership de nos étudiants, de notre personnel et de nos professeurs. En conséquence, nous encourageons fortement les candidatures des personnes autochtones, des personnes racisées (minorités visibles), des personnes en situation de handicap, des femmes, ainsi que de tous les candidats qualifiés possédant les compétences et les connaissances requises pour dialoguer de manière productive avec des communautés équitables, diversifiées et inclusives. Les candidats qui souhaitent être considérés comme membres d'un ou de plusieurs groupes désignés sont priés de remplir le questionnaire confidentiel d'auto-identification, à remplir au moment de la demande. Veuillez prendre en note le numéro de cet affichage. Ce questionnaire peut être trouvé en ligne.

Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Lors de la soumission de votre candidature, veuillez indiquer votre statut actuel.

Si vous êtes invité à poursuivre les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de tout besoin nécessitant des mesures d’adaptations particulières en communiquant avec le Cabinet du vice-provost aux affaires professorales au 613-562-5958. Les renseignements communiqués seront traités avec respect et confidentialité.

L’Université d’Ottawa est fière de sa tradition de bilinguisme vieille de plus de 160 ans. Par l’entremise de son Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux membres de son personnel, de même qu’à leur conjoint ou conjointe, les moyens de devenir bilingue. Au moment de leur permanence, les professeurs sont tenus de pouvoir fonctionner dans un milieu bilingue.

Avis de collecte de renseignements personnels

Conformément à la Loi de l'Ontario sur l'accès à l'information et à la protection de la vie privée et à la Politique 90 de l'Université, vos renseignements personnels sont recueillis sous l’autorité du University of Ottawa Act 1965, et sont destinés à être utilisés à des fins compatibles avec votre demande d'emploi et l'administration de votre relation de travail, si elle est établie. Si vous avez des questions concernant cette collecte d'informations personnelles, veuillez communiquer avec le Cabinet du vice-provost aux affaires professorales au 613-562-5958 ou par courriel au vra.affairesprofessorales@uottawa.ca.

* L’utilisation du masculin vise uniquement à alléger le texte et comprend tous les genres.