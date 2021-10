L'équipe de "Théâtre antique en France" a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son répertoire électronique des productions modernes du théâtre grec et romain sur les scènes françaises, accessible à l'adresse suivante : www.theatre-antique.fr



Fruit d'un travail collectif de plusieurs années au croisement des études classiques, comparatistes et des études théâtrales, la base de données constitue la première recension cumulative des mises en scène françaises et représentées en France depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours.



Le répertoire, en accès libre sur inscription, recense à ce jour plus de 700 créations, principalement professionnelles. La base offre des possibilités de recherches variées et croisées, notamment par auteur, titre, lieu de représentation ou metteur en scène.



Le projet "Théâtre antique en France" est soutenu par l'IRET (Institut de Recherche en Etudes Théâtrales) de la Sorbonne Nouvelle et la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord.