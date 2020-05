The Goose, n° 18.2 : méli-mélo (numéro très ouvert)

La revue The Goose: A Journal of Arts, Environment, and Culture in Canada accepte dès à présent les contributions pour son prochain numéro (18.2), qui sera publié en novembre 2020. Soumettez-nous vos bricolages intellectuels, vos fonds de tiroir, vos bibelots, vos babioles, vos compils, vos projets délaissés, vos réflexions à infusion lente et vos chefs-d’œuvre à moitié finis qui interrogent l’espace – notre environnement, dans toutes ses acceptions – tel que nous l’habitons. Afin de nous aider à penser en dehors du gouffre de l’actualité de la COVID-19 et de laisser de côté nos impératifs de productivité, nous souhaitons que ce numéro soit très ouvert : nous invitons tout particulièrement les travaux tentaculaires, à la croisée des genres, se jouant des conventions ou faisant appel à l’improvisation.

The Goose, la revue de l’ALECC (L’Association pour la Littérature, l’Environnement et la Culture au Canada / Association for Literature, Environment, and Culture in Canada), est publiée deux fois par an sur sa plateforme en ligne (http://scholars.wlu.ca/thegoose/). Cette revue en libre accès vise à promouvoir la distribution et l’étude de la littérature et des arts environnementaux, de l’écocritique, des théories et des études culturelles dans le domaine de l’environnement au Canada.

The Goose est à la recherche de contributions académiques ainsi que d’écrits de création, de fiction ou non romanesques, de poèmes, de photographies, d’essais littéraires et photographiques, d’arts visuels et multimédias, d’entretiens et de comptes-rendus. Notre intérêt premier porte sur le contenu canadien, mais nous acceptons les contributions examinant des productions internationales.

The Goose vous invite également à soumettre vos comptes-rendus. Pour ce faire, veuillez envoyer un courriel à l’attention du directeur du contenu francophone, Julien Defraeye, à l’adresse thegoosebookreviews@gmail.com avec vos suggestions avant le 5 juin 2020.

The Goose encourage vivement les contributions provenant des minorités visibles, de la communauté LGBTQ2S+, des personnes handicapées, des femmes, et des groupes socio-politiques sous-représentés.

Date limite de soumission : The Goose accepte les contributions de manière continue.

Cependant, la date limite de soumission pour le numéro en cours est le 15 juillet 2020.

Comment soumettre ?

Les contributions devront respecter les normes stylistiques de la revue The Goose (http://scholars.wlu.ca/thegoose/styleguide.html) et être soumises directement sur sa plateforme en ligne (http://scholars.wlu.ca/thegoose/).