Augsbourg (Allemagne)

"Terre promise".

Le rêve européen et l'importance de la / des religion (s) dans des sociétés plurielles et des contextes migratoires

Romanistentag, 4 au 7 octobre 2021, Augsburg

En tant que mythe fondateur de l'Europe, la Révolution française a fait campagne pour la liberté, l'égalité, la fraternité et la déclaration des droits humains et civils, dans un sens éclairant, contre la religion. Le christianisme, sous des formes personnalisées et la beauté retrouvée de ses arts, a de nouveau joué un rôle clé dans la période romantique (cf. Chateaubriand). Les deux directions se poursuivent en Europe à ce jour. Les droits de l'homme, la paix, le respect de la vie humaine et la démocratie sont les valeurs les plus importantes pour la plupart des Européens indépendamment de leur appartenance religieuse. Même dans une Europe sécularisée, la religion semble reculer, cependant, selon une étude de 2012, une personne sur trois dans le monde est toujours chrétienne, une musulmane sur quatre et donc la majorité d'une religion institutionnalisée. L'Europe connaît également un intérêt intense et conflictuel pour la religion, en particulier depuis la confrontation de «l'Occident chrétien» avec la terreur islamiste et la peur associée de la radicalisation, avec les mouvements migratoires du Sud et de l'« Orient » islamique, les mouvements de réfugiés à travers la Méditerranée et récemment également dans le sillage de la crise de Corona, qui a déclenché un retour aux liens religieux et symbolisé par le symbole de l'arc-en-ciel de l'Ancien Testament. De nombreux immigrants ont l'idée que l'Europe est une "terre promise", de paix et de prospérité, mais elle se révèle souvent être un cauchemar en raison de ses décalages dans la réalité.

L'appartenance religieuse est pondérée différemment dans les pays romans : alors que la France, berceau séculier de l'Europe par excellence, a enregistré 42,8% de chrétiens de moins de la moitié de sa population entre 2006 et 2015 (5,1% de musulmans, 0,3% de juifs, 50,5% sans appartenance religieuse), le christianisme est clairement majoritairement représenté dans le sud de l'Europe romane : 87,8% en Italie, 72,9% en Espagne et 84,2% au Portugal. Ces bords sud de l'Europe servent principalement de premier point de contact dans les nouveaux contextes de migration et de vol. En dehors de l'Europe, le christianisme se trouve principalement dans les anciennes colonies de pays européens d'Amérique et d'Afrique australe et fait donc également partie de la violente « idéologie européenne », que les Européens considèrent comme une « race maîtresse » et « laisse tomber les autres peuples et cultures [...] » (Assmann 2018, 8). Le christianisme lui-même est encore marqué par des divisions internes qui ont commencé avec la Réforme et en 1555 avec la paix d'Augsbourg, la paix est arrivée à une conclusion provisoire visant à la tolérance ; Cependant, les conflits au sein du christianisme ont joué à plusieurs reprises des rôles de premier plan, par exemple dans les guerres huguenotes ou la guerre de Trente Ans, qui est considérée comme une guerre européenne.

Dans ce contexte, compte tenu des constructions identitaires européennes qui sont requises de toute urgence dans le présent, la question se pose de savoir quel potentiel générateur de connaissances pour traiter la / les religion (s) peut être attribué aux littératures et aux formes d'expression culturelle des pays romans: quelles possibilités d'enracinement et de mise en réseau apportent des sujets religieux, Récits et archétypes dans ces littératures et formes d'expression culturelle pour les sociétés plurielles de l'Europe d'aujourd'hui et quels problèmes de ces sociétés révèlent-ils, en particulier en ce qui concerne le traitement des autres religions et croyances? Comment le patriarcat, souvent encore motivé par des motifs religieux, peut-il être réfuté par des perspectives renouvelées sur la / les religion (s) et les interprétations critiques ainsi que par des interprétations innovantes des textes originaux et remplacés par des images alternatives (par exemple la chute de l'homme en tant que départ émancipateur de l'homme dans une action autodéterminée). En raison de la situation postcoloniale de la Roumanie, la vision intérieure et extérieure de l'Europe est donnée pour le débat et promet des perspectives diversifiées.

Contrairement aux épreuves politiques et à la discrimination, qui servent les intérêts nationalistes ou la prétendue protection de « l’Occident chrétien », la littérature romane et les formes d'expression culturelle jettent également une perspective diachronique, notamment depuis leurs débuts à la fin du Moyen Âge fortement chrétien, qui se situent aux confins du sud. Les pays romans ont déjà eu un échange productif avec le monde arabe, des perspectives différenciées et des discours décentralisés. Au nom du christianisme, non seulement des croisades ont été entreprises et les empires musulmans ont combattu dans la Reconquista, mais la littérature chrétienne, utilisant Saint Augustin d'Afrique du Nord, a également provoqué le développement de l'individu moderne (cf. Pétrarque). La littérature romane a utilisé la lutte contre les Sarrasins dans toute leur ampleur pour propager subtilement les formations transculturelles et les syncrétismes. Dans le contexte des mouvements migratoires et des crises, les littératures / auteurs, les artistes créateurs et les cinéastes du sud de l'Europe sont actuellement confrontés au défi de présenter le potentiel créatif de nouvelles hybridations religieuses et culturelles, où les thèmes et les motifs chrétiens d'autres religions telles que par ex. L'islam est complété ou contrasté, ou connaît une nouvelle authenticité à travers des éléments païens datant de l'Antiquité, des traditions populaires et des formes cultuelles des minorités ethniques. Dans ce contexte, les origines païennes des traditions chrétiennes européennes, comme le carnaval ou Noël, doivent être reconsidérés et classés comme des formations hybrides. Dans l’ère postcolonial et dans le contexte de l'émergence de la littérature transculturelle émergente, les médias souvent associés à des affiliations religieuses (« Africains – musulmans », Scarabello / de Witte 2019, 320) dans les médias ont problématisé leurs propres problèmes et les problèmes étrangers et blancs, noirs et européens, européens et non européens et déconstruit ironiquement. Dans le même temps, l'utilisation du symbolisme chrétien, par exemple dans la représentation emblématique des réfugiés, qui devrait être sérieusement remise en question en ce qu'elle détourne le regard de la situation d'urgence et des questions politiques concrètes, par exemple, vers la responsabilité paneuropéenne, à travers cette vision presque transcendante et éloignée.

Dans la perspective d'un avenir pacifique et axé sur les valeurs, la question se pose de savoir ce que l'Europe est sacrée et ce que l'engagement avec la / les religion (s) dans les littératures et les arts des pays romans offre d'un point de vue diachronique le potentiel de création d'identité. Par-dessus tout, la violence qui caractérise l'histoire de l'Europe par rapport à une compréhension exclusive et compétitive de la religion doit être considérée ; Le souvenir de cette histoire de violence en termes de mémoire pourrait contribuer de manière significative à la réalisation du rêve européen (cf. Assmann 2018). L'Église catholique a récemment commencé à s'engager dans ce travail de mémoire, tout d'abord à travers son monument aux migrants érigé sur la place Saint-Pierre l'année dernière, qui montre l'exclusion des étrangers à travers le temps, contrairement à l'hospitalité et à la charité requises dans la Bible. L'église était en partie responsable ; d'autre part, en ouvrant leurs archives, qui donnent un aperçu du comportement du Vatican pendant la rupture de la civilisation. La question est de savoir comment une Europe laïque doit traiter la / les religion (s).

Afin de prendre en compte le caractère transversal et interdisciplinaire de la section, les contributions à la discussion de la / des religion (s) dans les littératures et expressions culturelles des pays romans de leurs débuts à nos jours sont les bienvenues. De même, la couverture médiatique, le discours politique ou la gestion des lieux de mémoire à connotation religieuse peuvent être envisagés.

Nous attendons avec impatience de recevoir des propositions de contributions (maximum 600 mots, y compris la bibliographie de sélection) et de brèves informations biobibliographiques (maximum 300 mots) d'ici le 30 janvier 2021 à Meineke@phil.uni-mannheim.de.

Le congrès aura lieu à Augsbourg (Allemagne) du 4 au 7 octobre 2021.

Organisation et comité scientifique :

Marina Ortrud Hertrampf, Eva-Tabea Meineke, Stephanie Neu-Wendel, Maria Zannini