Un manifeste poétique



"Après 4 semaines de confinement, toute l’équipe du Théâtre de la Ville, sa troupe et l’ensemble des jeunes acteurs.trices que nous avons virtuellement réunis et formés pour l’occasion, sont tous engagés à nos côtés pour proposer, depuis le 23 mars, une activité artistique d’envergure que nous menons en ces jours si particuliers :

Les Consultations poétiques par téléphone.



Aujourd’hui un virus nous attaque, et certains sont vaincus. Contre lui, nous avons heureusement les sciences, la médecine et quelques mesures indispensables à observer. Artistes, nous savons que la poésie ne peut pas faire de mal.



Au moment où la moitié de la planète est confinée nous cherchons un monde commun qui puisse naître de notre désir collectif, celui d’un groupe d’artistes qui veut répandre la puissance de l’art et de la poésie pour tenir parole.

Depuis toujours, nous croyons aux pouvoirs bénéfiques de la poésie, à ses influences concrètes sur nos cœurs, nos corps et nos esprits.

Nous croyons que la poésie n’est pas coupée de la vie, qu’elle est l’essence qui frémit en chacun de nous, qui nous réunit au cœur de notre solitude et de notre isolement.

Nous croyons au lien entre les êtres.

Aujourd’hui il est important de tenir parole et d’inventer ensemble d’autres manières de faire, de rencontrer, d’entretenir toujours notre esprit créatif, collectif et solidaire.

Ensemble, nous continuons à mettre ainsi en pratique notre conviction que le Théâtre n’est pas un métier comme les autres mais un métier pour les autres.

Ainsi, depuis le 23 mars, 1300 personnes ont été poétiquement rencontrées, plus de 1.700 poèmes ont été partagés au téléphone et 1.900 envoyés par mail. C’est plus de 4.000 personnes à qui nous dirons un poème d’ici le 4 mai. Une grande chaine poétique est en train de se former par les ondes. Une chaine humaine et chaleureuse. Un lien inaltérable.

Chaque consultant est équipé de son Vidal poétique, recueil de plus de 100 poèmes que nous avons inventé sur le modèle du dictionnaire médical du même nom.

Nous sommes donc prêts à échanger, à vous écouter et à vous dire le poème qui répondra le mieux à notre échange.

Au plaisir de vous accueillir à l’une de ces consultations.

À bientôt,



EMMANUEL DEMARCY-MOTA, L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE ET SES CONSULTANTS POÉTIQUES :



LA TROUPE : CÉLINE CARRÈRE, CHARLES-ROGER BOUR, JAURIS CASANOVA, SANDRA FAURE, GAËLLE GUILLOU, SARAH KARBASNIKOFF, STÉPHANE KRÄHENBÜHL, GÉRALD MAILLET, WALTER N’GUYEN, PASCAL VUILLEMOT, MARIE-FRANCE ALVAREZ, LUCIE GALLO, GRACE SERI, ELEONORE LENNE, JACKEE TOTO

REJOINTS PAR SARA BELVISO, JULIE BORDAS, MAXIME BOUTERAON, ANTONIN CHALON, SOPHY-CLAIR DAVID, ANNE DUVERNEUIL, MARIE ESCRIVA, HUGO JASIENSKI, ISABELLE JEANBRAU, PAUL NOUHAILLER, MATHIAS ZAKHAR ET D’AUTRES A VENIR…

QU’EST CE QU’UNE CONSULTATION POÉTIQUE ?

Un moment unique et privilégié entre un(e) acteur (trice) et un(e) habitant(e), un tête à tête basé sur l’écoute et sur un temps donné à l’autre, à l’échange autour de la vie et de la poésie.

QUELLE EST SA SPÉCIFICITÉ EN TEMPS DE CONFINEMENT ?

Gardant les principes d’un échange privilégié, suivi de lectures de poèmes, les consultations se font désormais par téléphone. Vous nous donnez votre numéro de téléphone, nous vous donnons une heure de rendez-vous précise et à l’heure dite, un consultant vous appelle directement pour un dialogue de 20 minutes environ. Les poèmes lus lors de la consultation vous sont ensuite envoyés par mail, une « ordonnance poétique » est également prescrite, inspirée par votre échange.

DEPUIS QUAND LES CONSULTATIONS EXISTENT-ELLES ?

Elles ont été inventées par Emmanuel Demarcy-Mota et Fabrice Melquiot, il y a une dizaine d’années. En février dernier, à l’occasion des représentations de Rhinocéros d’Ionesco mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota au 13ème Art, elles ont rencontré un immense succès : 50 Consultations poétiques gratuites s’y étaient déployées dans le Centre commercial Italie 2, les centres hospitaliers, les librairies, les bibliothèques, les établissements scolaires, les maisons d’associations et les bars du 13e arrondissement, touchant plus de 200 personnes de tous âges.



QUI SONT LES CONSULTANTS POÉTIQUES ?

Les comédiens de la troupe pratiquent cet exercice depuis de nombreuses années. Depuis 2020, Emmanuel Demarcy-Mota a décidé d’accueillir aussi dans cette équipe, de jeunes actrices et acteurs, de jeunes « internes » de tous les horizons en les formant à l’exercice. Depuis le début du confinement, des formations par téléphone ont été inventées pour augmenter le nombre de consultants et répondre à la forte demande du public. En cette fin de semaine, 40 consultants poétiques sont à l’écoute.

Des théâtres et partenaires européens : Teatro della Pergola de Florence (Italie), Festival International de Sibiu (Roumanie), Teatro LLiure de Barcelone (Espagne), Festival International d’Istanbul (Turquie) sont mobilisés pour que de nouveaux acteurs de leurs pays nous rejoignent, et feront ainsi dans le monde comme en France, des consultations poétiques dans toutes les langues.

A QUI S’ADRESSENT LES CONSULTATIONS ? À tous, gratuitement ! Depuis le 4 avril, nous avons ouvert des nouveaux créneaux de rendez-vous pour les enfants à partir 8 ans et pour les adolescents à partir de 13 ans.

COMMENT S’Y INSCRIRE ? Sur le site internet du Théâtre de la Ville, à la rubrique Consultations poétiques par téléphone de la page d’accueil, en renseignant votre lieu de confinement, votre âge et votre n° de téléphone. Un rendez-vous précis vous est alors proposé.

QUELS SONT LES HORAIRES ? Les inscriptions sur le site sont ouvertes tous les jours de 10h à 19h. Les consultations ont lieu du lundi au samedi de 10h30 à 19h, les Consultations pour les enfants et adolescents tous les jours de 15h à 16h.



(les prénoms ont été modifiés)

Zara, 10 ans confinée avec sa maman, sa petite sœur, sa grand-mère et son papa à Choisy le Roi. Inscrite par sa mère Zainab qui était près d’elle et que je sentais émerveillée par notre entreprise. La première consultation a commencé avec la petite Zara, elle était à la fois intimidée et curieuse, elle m’a dit que ne pas pouvoir sortir, courir et jouer dehors lui manquait . Pour répondre à son besoin de ciel bleu, je lui ai lu Pour faire le portrait d’un oiseau, de Jacques Prévert, elle a trouvé ça très joli et s’est mise à rire.

Ensuite j’ai fait une consultation avec sa mère, Zainab, et il s’est produit quelque chose de très beau. Elle m’a raconté qu’elle était iranienne, qu’elle vivait depuis quelques années en France et que cette expérience de confinement avec toute sa famille était très particulière et qu’elle ne s’était jamais senti aussi proche d’eux. Je lui ai proposé de lui dire un texte de Rûmi. Elle était très émue, elle me remerciait. À la fin elle a marqué une grande respiration, sa maman, la grand-mère de la petite, était près d’elle et écoutait aussi le poème. J’ai imaginé soudainement ces trois générations de femmes autour de ce poème, ça m’a bouleversé. Et pour finir la petite voix de Zara m'a dit "au revoir". Une rencontre puissante.

Robert, 80 ans ou + qui vit avec sa femme à Paris. C'est sa fille qui l'a inscrit. Il a un fils de 50 ans qui habite à Barcelone et qui a été touché par le coronavirus. Tout ça est derrière lui, me dit-il. Leur fille qui est médiatrice dans un centre culturel à Genève leur envoie beaucoup de poésie. Il me parle de son confinement, de ses amis et sa famille qui lui manquent. Je lui propose un poème de Jacques Brel, Il nous faut regarder. A ce moment, il appelle sa femme : " Christine viens ! Le Monsieur va lire du Brel. J'entends sa femme au loin : " Attends j’arrive ! " - Viens, dépêche-toi, ça va commencer." Robert met le haut-parleur. On fait des essais de son, puis quand il me donne le signal je commence à lire. A la fin du poème, long silence...je me dis qu’il faut que j’enchaîne vu que Christine adore Brel. C’est son chanteur préféré. Alors je continue avec les poèmes J'en appelle et La lumière jaillira, toujours de Jacques Brel. Ensuite, Robert se met à parler de son époque, de Brel, de Brassens et me raconte sa rencontre avec sa femme. A la fin, Christine prend le combiné et j’entends sa voix : " Merci Monsieur, je n’oublierai pas."

Martine 64 ans, confinée à Paris avec son mari. Elle connait bien le Théâtre de la Ville, son théâtre préféré à Paris avec le Théâtre du Soleil. Elle était éducatrice auprès des juges pour enfants, passionnée par son travail qu’elle considère comme sa vie. Elle a vécu la guerre d’Algérie. Elle voudrait écrire des souvenirs d’enfance. Elle m’a confié qu’elle commençait juste à en parler avec ses propres enfants. Alors je lui ai lu Un enfant et Il nous faut regarder de Jacques Brel. Elle était extrêmement émue, s’en est excusée. Je l’étais aussi. Elle m’a dit que ce dernier poème avait fait ressurgir de lointaines images. Elle m’a alors parlé d’une amie d’enfance, avec qui elle avait l’habitude de jouer. Un jour, des barbelés ont été construits entre elles. Après cet échange elle m’a beaucoup remercié et je l’ai remercié aussi. Une grande tendresse s’était tissée entre nous. Une magnifique rencontre, une des plus belles consultations que j’ai pu vivre jusque-là !

Rachid 34 ans, confiné seul à Taverny. Formidable rencontre. Chercheur à Edf, il travaille sur des nouvelles énergies. Il est fou de Virginia Woolf, et est un amoureux des balades en forêt et de tout ce qui touche à la nature. C’est ce qui lui manque cruellement. Pour son amour de la nature, je lui ai lu L’Offrande à la Nature de Anna de Noailles et À Aurore de George Sand. Il était très touché il m’a dit « c’est si vrai, c’est tellement vrai …! Merci pour le voyage ». Il continuait à me poser des questions sur les poèmes qu’on avait choisis pour le vidal poétique ; Ça le passionnait. Puis je lui ai demandé « mais vous voulez que je vous en lise un autre ?- Oh oui s’il vous plait je n’osais pas vous le demander ! » Alors j’ai lu Élévation de Charles Baudelaire

Merveilleux échange, très ému d’avoir partagé ce beau moment avec lui !

Martin, dans une école supérieure à Paris. 24 ans. Ce jeune homme veut travailler dans le développement durable. Il lui manquait des compétences techniques et il est très satisfait de l’angle d’approche de son école. Il est avec ses parents qui sont âgés. Il s’occupe d’eux. C’est un ami qui vit à Berlin, qui lui a parlé des Consultations poétiques. Dingue!!! Il va au théâtre. Nous avons parlé 25 minutes. C’était très intense. Il se posait beaucoup de questions sur son avenir, sur le futur, et m’a avoué qu’il gardait un mauvais souvenir de la poésie, depuis l’école. Je lui ai lu Suis ta destinée de Fernando Pessoa et Je peux interrompre ... de Jim Morrison. Il m’a dit : c’est fou, ça parle de moi. Une très belle rencontre, et fructueuse je l’espère.

Joana 79 ans d'origine argentine qui vit à Paris dans le 19e, dans une tour avec son mari. Elle est en contact avec sa famille, ses enfants notamment, qui vivent à Paris et à Toulouse. Elle vit en France depuis 34 ans. Elle a travaillé dans le domaine de la danse, l’expression corporelle, psychomotrice, sophrologie depuis 1957. Elle a commencé à Buenos Aires. Elle pense beaucoup aux autres et me dit que même si elle est dans la population à risque, elle s'inquiète surtout pour les plus jeunes et leur avenir. Sa petite fille Alice a été ouvreuse au Théâtre de la Ville, et son neveu travaille au Théâtre San Martin de Buenos Aires. Au fil de la discussion, elle me dit que ses grands-parents étaient comédiens, et qu'elle a eu, à l'occasion avec Peeping Tom de monter sur la "scène Sarah Bernhardt" au Théâtre de la Ville et de rendre hommage à ses grands-parents. Très beau moment, très touchant. Comme elle évoquait toujours ses souvenirs, je lui ai lu Sonnet à MVH d’Alfred de Musset. Très ému elle m'a dit “... en plein dans le mille, c'était très beau...merci beaucoup ! ».

LES CONSULTANTS POÉTIQUES

COMÉDIENS DE LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE: CÉLINE CARRÈRE, CHARLES-ROGER BOUR, SANDRA FAURE, GAËLLE GUILLOU, SARAH KARBASNIKOFF, GÉRALD MAILLET, WALTER N’GUYEN, PASCAL VUILLEMOT, MARIE-FRANCE ALVAREZ , LUCIE GALLO, GRACE SERI, ELEONORE LENNE, JACKEE TOTO & AUSSI SARA BELVISO, JULIE BORDAS, MAXIME BOUTERAON, ANTONIN CHALON, SOPHY-CLAIR DAVID, ANNE DUVERNEUIL, MARIE ESCRIVA, HUGO JASIENSKI, ISABELLE JEANBRAU, PAUL NOUHAILLER, MATHIAS ZAKHAR.

VIDAL POÉTIQUE

LES CONSULTATIONS POÉTIQUES OFFRENT LES MOTS DE YOUCEF ABDELMAJID, GUILLAUME APOLLINAIRE, LOUIS ARAGON, JULIETTE ARMANET, JOZSEF ATTILA, CHARLES AZNAVOUR, BARBARA, CHARLES BAUDELAIRE, TANELLA BONI, JACQUES BREL, MAURICE CARÊME, JACQUES CHARPENTREAU, FRANÇOIS CHENG, LÉONARD COHEN, PIERRE CORAN, MAHMOUD DARWICH, MARCELINE DESBORDES-VALMORE, ROBERT DESNOS, EMILIY DICKINSON, PAUL ÉLUARD, FISHBACH, FEDERICO GARCÍA LORCA, THÉOPHILE GAUTIER, ESTHER GRANEK, HAFEZ, PETER, HANDKE, NAZIM HIKMET, VICTOR HUGO, EDMOND JABÈS, MAISSIAT, HENRI MICHAUX, JIM MORRISON, ALFRED DE MUSSET, ANNA DE NOAILLES, PABLO NERUDA, NIAGARAGEORGES PERROS, FERNANDO PESSOA, ÉDITH PIAF, ANTOINE POL, JACQUES PRÉVERT, MARCEL PROUST, RAINER MARIA RILKE, ARTHUR RIMBAUD, PIERRE DE RONSARD, RÛMI, LÉOPOLD SEDAR SENGHOR, JEAN-PIERRE SIMÉON, ANNE SYLVESTRE, MARINA TSVETAÏEVA, PAUL VERLAINE, BORIS VIAN, GEORGE SAND, KAMAL ZERDOUMI & DU MAHÂBHÂRATA…