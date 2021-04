La revue Teatro: Revista de Estudios Culturales cherche des articles pour son prochain numéro, qui paraîtra en janvier 2022.

Nous sommes ouvert.e.s à tous les champs de recherche en lien avec les Études Culturelles dans le monde ibérique et ibéro-américain, sans aucune limite temporelle. Nous acceptons des articles qui abordent les champs suivants : théâtre, performance, cinéma, littérature, musique, arts plastiques, audiovisuel. Les travaux doivent être originaux et inédits. Le numéro comportera une partie Varia et un dossier dédié au théâtre mexicain et la comédie.

Langues acceptées : espagnol, anglais, français, portugais, galicien, basque, catalan. Les travaux ne doivent pas dépasser 8 000 mots et ils doivent respecter les consignes aux auteur.trice.s disponibles ici.

Afin d’envoyer votre article, vous devrez créer un compte sur digitalcommons.conncoll.edu/teatro (section : Submit article).

Date limite pour la réception d’articles : 15 novembre 2021.