Tiphaine Rolland

Le "vieux magasin" de La Fontaine

Les Fables, les Contes et la tradition européenne du récit plaisant

Droz, coll. "Travaux du Grand Siècle"



EAN13 : 9782600060035

Date de publication : 03/07/2020

Nb de pages : 576.

Bien que La Fontaine ait placé ses Contes dans la lignée du Décaméron, des Cent Nouvelles Nouvelles ou de l’Heptaméron, on connaît mal la transmission de ces modèles prestigieux jusqu’au poète, par le biais de compilations anonymes, tout comme l’influence, sous-estimée, de cette production récréative européenne sur l’autre versant de l’œuvre de l’écrivain : celui des Fables. Il était donc nécessaire de confronter celles-ci et ceux-là, abordés de manière solidaire, à un corpus d’une centaine de recueils de narrations brèves à visée divertissante (xve-xviie siècle), pour cerner ce que les Fables et les Contes leur doivent précisément.

La relation entretenue par La Fontaine avec ce patrimoine pluriséculaire, associée à une Renaissance gaillarde, permet de saisir les rapports ambivalents de l’âge classique avec un passé perçu comme plus rieur. Sont ainsi posés les fondements d’une esthétique de l’influence, articulant recherches génétiques, analyses littéraires et histoire des représentations.

Table des matières



Remerciements

Introduction



PREMIÈRE PARTIE

LES SOUBASSEMENTS FACÉTIEUX DES FABLES ET DES CONTES : ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE



Chapitre premier. La Fontaine et la tradition plaisante: les possibilités d'une influence

« Vir ille facetus » : un La Fontaine facétieux ?

La quête impossible d’un « genre purement facétieux »

Les échos des « railleries à la vieille gauloise » à l’âge classique



Chapitre II. Les ressources cachées du "vieux magasin"

1668 : « Le Jardinier et son Seigneur », fable flamande ?

1671 : des « Rémois » issus d’une compilation… lyonnaise

1685 : « Les Aveux indiscrets », ou l’ultime emprunt à d’Ouville



Chapitre III. La Fontaine au travail: l'appropriation des modèles plaisants

La tradition plaisante dans les Contes : repenser le modèle

de la source directe

La tradition plaisante et l’apologue lafontainien : des harmoniques

facétieuses dans la mélodie des Fables



Premier bilan. La carte et le réseau

Tradition plaisante et degrés d’auctorialité

Rapport aux sources et tutoiement synchronique

Cartographie d’un pays imaginaire : les lectures en réseaux



DEUXIÈME PARTIE

LA TRADITION PLAISANTE À L’ÂGE DE LA GALANTERIE



Chapitre IV. "Ce goût se porte au galant et à la plaisanterie"

Bons tours, bons mots et bons contes dans les salons mondains

Transformations de l’héritage plaisant à l’époque galante



Chapitre V. Comment plaire aux « gens d’aujourd’hui» ?

La Fontaine sismographe des envies du public

Comment plaire au public ? L’héritage théorique de la tradition

plaisante

« Chasse-ennuy » ou « agréable divertissement » ?

Rire de loin, ou bien se taire ?



Chapitre VI. Ressorts et nuances de la « gaieté » lafontainienne

La Fontaine, inventeur de la « gaieté » ?

Des « traits » au « tour » plaisant : stylistique de la gaieté

« Je dois trop au beau sexe » : pragmatique de la gaieté



Deuxième bilan. Vers un nouveau savoir-rire?



TROISIÈME PARTIE

LES CONTES FACE AUX FABLES : ENJEUX GÉNÉRIQUES ET POÉTIQUES



Chapitre VII. Ce que la fable doit au conte

Contiguïtés éditoriales : la fable dans les recueils plaisants

Convergences stylistiques

Un « père de la fable » facétieux ?



Chapitre VIII. Texture facétieuse de la fable lafontainienne

Des fables « tournées » en contes ? Parentés formelles

Les fables, « contes d’animaux » ?

La Fontaine grand « nomenclateur » : les noms propres des Fables



Chapitre IX. Du sens aux sens (et retour) : « leçons » des Contes et des Fables

Techniques de moralisation

Corps désirants, valeurs troublées ?

Laisser « quelque chose à penser »



Conclusion



Annexe 1. La tradition plaisante dans les bibliothèques du xviie siècle



Annexe 2. Arborescences de fables et de contes lafontainiens



Index nominum

Index des recueils de la tradition plaisante

Index des fables et des contes de La Fontaine

