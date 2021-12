Patrimoine culturel : langue, littérature, traduction

Numéro coordonné par Mariella Aïta

(Université Simón Bolívar, Caracas, Venezuela)

Langue, littérature et traduction

Ces trois axes très ouverts permettront d’aborder des sujets de recherche aussi variés que reliés.

Concernant le premier sujet, l’étude de la langue pourra être abordée à travers des travaux théoriques dans le domaine de la linguistique, des sciences du langage ou plus pragmatiques, à travers des recherches et réflexions sur les pratiques de classe de français langue étrangère.

Concernant le second, il est très important de consacrer aussi un espace de taille à la littérature française, la langue française et sa littérature étant indissociables. Cette dernière pourra être abordée à travers des réflexions théoriques sur les différents genres littéraires, mais aussi à travers des articles sur des analyses des œuvres des écrivains français de différentes époques. Parmi ces études, il serait important d’aborder les littératures d’expression française, notamment celle des Antilles françaises –Martinique, berceau du poète Aimé Césaire, Guadeloupe berceau du poète Saint-John Perse, prix Nobel de littérature 1960– et d’une femme écrivain Simone Schwarz-Bart. Il faudrait aussi inclure les littératures d’Haïti, berceau des grands écrivains tels que Jacques Roumain et Dany Laferrière et du Québec, berceau de l’écrivain Gaston Miron et terre d’accueil de nombreux écrivains venus d’origines différentes. Ces exemples nous montrent que cette revue interdisciplinaire pourrait recevoir des articles variés et des domaines différents.

Pour relier la langue, la littérature et la traduction, le troisième axe sera consacré à la traduction littéraire. La traduction littéraire permet de faire connaître les auteurs d’expression francophone en dehors de leurs frontières. La présentation du résultat de ces recherches pourrait aussi encourager de nouveaux chercheurs à s’intéresser à ces sujets. Finalement, ce serait important d’inclure quelques notes de lecture dans ces domaines. Cette renaissance de Synergies Venezuela contribuera à encourager les chercheurs francophones de ce pays à publier en français, dans des domaines aussi vastes qu’incontournables des Sciences humaines et sociales.

Consignes aux auteurs et fonctionnement

Cet appel s’adresse aux chercheurs francophones vénézuéliens et aux recherches francophones actuellement menées au Venezuela. Ceux-ci pourront, outre les thématiques principalement choisies,proposer des contributions dans les domaines linguistiques, littéraires, culturels et éducatifs les plus variés, selon la couverture thématique de la revue : Ensemble des Sciences Humaines et Sociales, Culture et communication internationales, Sciences du langage, littératures francophones et didactique des langues-cultures, Éthique et théorie de la complexité.

NB : Les propositions d’auteurs qui n’ont aucun lien institutionnel avec la zone géographique de la revue Synergies Venezuela devront traiter, de manière explicite, une thématique qui soit en relation avec le Venezuela et le contexte latino-américain.

L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra consulter en ligne :

 la politique éditoriale générale de l’éditeur : https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

 la politique éditoriale de la revue :

https://gerflint.fr/synergies-venezuela/politique-editoriale

 les 25 consignes aux auteurs :

https://gerflint.fr/synergies-venezuela/consignes-aux-auteurs

 la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur :

https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

 la politique de l’éditeur en matière d’accès libre et d’archivage:

https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/21210

Date limite à retenir

Les propositions et les articles complets sont à envoyer à la Rédaction de Synergies Venezuela jusqu’au 30 septembre 2022 à l’adresse suivante :

synergies.venezuela.redaction@gmail.com

La Rédaction de la revue Synergies Venezuela vous remercie de vos contributions.