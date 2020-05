Synergies Pologne, n° 16

Gerflint, 2020.

"Transgressions : pour une histoire des pratiques contre-normatives dans les lettres belges francophones (1830-2018)"

Coordonné par Agnieszka Kukuryk et Przemysław Szczur



Ce numéro de Synergies Pologne propose de considérer la littérature belge francophone par le prisme de la transgression. Pourquoi ce choix ? C’est que, placé dans une relation centre-périphérie par rapport à la France et ayant souvent cherché à se démarquer d’une hypothétique norme hexagonale, un large pan de la littérature belge de langue française semble entretenir un lien privilégié avec le non-respect des normes, quelles qu’elles soient (linguistiques, génériques, politiques, religieuses, sociales, sexuelles…). Au-delà des interprétations et constats ponctuels, concernant tel ou tel auteur, que proposent les contributeurs, l’on pourra trouver, dans leurs articles, des considérations générales concernant la transgression en littérature.



SOMMAIRE

Agnieszka Kukuryk, Przemysław Szczur

Introduction



Marc Quaghebeur

Transgressions et Histoire



Agnieszka Kocik

Une littérature en émulation. La littérature française en Belgique

vue par un médecin polygraphe au milieu du XIXe siècle



Karolina Czerska

La marionnette et le mannequin à la lisière de la mort : Kantor, Ghelderode, Maeterlinck



Laurent Demoulin

Transgression paradoxale chez Eugène Savitzkaya



Marie Giraud-Claude-Lafontaine

Le chahut, « l’extase » et l’humour potache, de la représentation de la transgression des règles

de l’institution scolaire à la contestation du monde réel



Wiesław Kroker

La transgression dans Charlot aime Monsieur de Stéphane Lambert



Przemysław Szczur

Contre l’homophobie religieuse. Les relations entre l’homosexualité masculine

et la religion chez quelques écrivains belges francophones



Renata Bizek-Tatara

De la transgression à la norme. Le fantastique belge



Agnieszka Kukuryk

La transgression des normes par le surréalisme bruxellois selon Paul Nougé



Aleksandra Komandera

Entre continuation et rupture. Sur la transgression dans le roman policier

Périls en ce royaume d’Alain Berenboom



Judyta Niedokos

Histoire de l’homme (tomes 1 et 2) de Paul Emond : « espace de toutes les libertés »

Annexes



Profils des contributeurs



Projet pour le n° 17, Année 2020



Consignes aux auteurs



Le GERFLINT et ses publications