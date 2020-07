Porto

SYNERGIES – Europe

Nº 16 – 2021

Appel à contributions

Entre euphorie et dysphorie. L’Europe littéraire parcourue en français : 1989-…

La littérature, notamment en langue française, n’est pas étrangère à, ou absente d’une réflexion sur le devenir du continent européen comme région géopolitique, constructus institutionnel coïncidant aujourd’hui avec l’Union Européenne, ou en tant qu’espace littéraire interrogeable dans le cadre des études régionales (area studies).

En effet, l’empan historique récent, - qui va de la chute du Mur de Berlin et des retrouvailles d’un continent avec lui-même, jusqu’à notre époque contemporaine, marquée par l’édification de nouvelles frontières, la crise migratoire, financière, écologique et sanitaire, la montée des intégrismes, le Brexit, les égoïsmes et les méfiances réciproques -, dessine dans certains textes d’écrivains de langue française une transition, un glissement ou une dérive de l’euphorie et de l’optimisme vers une perspective suspicieuse et critique, foncièrement dysphorique sur le futur de l’Europe ; ou bien un regain d’intérêt pour les représentations, les potentialités, ou l’utopie d’un vaste espace géoculturel ou d’un projet politique supranational.

Et, de fait, la question de l’Europe littéraire n’est nullement dissociable de celle de l’Europe politique, économique et sociale ; c’est-à-dire des discours et des engagements divers que l’idée d’Europe inspire et suscite à plusieurs égards. Pour preuve, le foisonnement actuel d’approches réflexives et critiques sur la question européenne à partir du fait littéraire : colloques, publications, bases de données en ligne (dont https://aeuropafaceaeuropa.ilcml.com/pt/), projets stratégiques financés, collections - dont « Fiction d’Europe » -, manifestes, prix littéraires institués par les institutions européennes (Prix du Livre Européen, Prix littéraire de l’Union Européenne), etc.

Nous invitons les chercheurs que la problématique de l’Europe littéraire contemporaine intéresse et interpelle à soumettre une proposition de contribution (article) dans un des axes suivants, toujours dans la littérature de langue française publiée de 1989 à nos jours :

Représentations de l’Europe et des Européens post-1989 ;

Relectures et reconfigurations des frontières / liminalités en Europe, notamment face à de nouvelles (im)mobilités ;

Visions utopiques de l’Europe post-1989 ;

Langue de rédaction : français.

Organisation de ce numéro : Maria de Fátima Outeirinho et José Domingues de Almeida

Les propositions (250 mots maximum) seront adressées à synergies.europe.gerflint@gmail.com jusqu’au 31 janvier 2021. La réponse du Comité éditorial sera transmise jusqu’au 15 février 2021.

Délai pour l’envoi des articles pour l’évaluation en double aveugle : 30 juin 2021.

Retour du Comité éditorial : 30 septembre 2021.

Les propositions devront inclure les données suivantes :

nom, institution de rattachement, notice biobibliographique (200 mots), titre, axe thématique retenu et résumé.