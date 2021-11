La dix-septième livraison de la revue en ligne Exercices de rhétorique se penche sur les Usages et fonctions de l’ekphrasis, dans un sommaire supervisé par Julie Dainville et Lucie Donckier de Donceel. Aucun autre exercice de rhétorique sans doute n'a exercé une influence aussi durable sur les pratiques d'écriture depuis l'Antiquité comme sur la réflexion théorique et linguistique, et sur les usages linguistiques, des assemblées grecques aux tribunaux du Rwanda, ou de Rabelais à Greta Thunberg.