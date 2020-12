Tours

SUITES D’HOMÈRE

de l’Antiquité à la Renaissance

Mardi 11 mai 2021, Tours CESR et à distance

Cette journée d’étude est conçue comme la première pierre d’une réflexion plus vaste sur la continuation en littérature. Elle peut directement intéresser les agrégatifs de lettres classiques qui ont au programme les livres XII et XIII de la Suite d’Homère de Quintus de Smyrne.

Depuis la Poétique d’Aristote, il est de coutume de penser qu’une œuvre littéraire constitue une totalité organique présentant un début, un milieu et une fin. Certains manuels de critique littéraire professent encore que l’œuvre peut être tenue pour une totalité close sur elle-même. Pourtant, l’histoire de la littérature européenne offre de multiples exemples d’œuvres se présentant comme des « continuations » parce qu’elles poursuivent des œuvres existantes, développent un épisode évoqué dans une œuvre source ou comblent les silences de l’œuvre initiale.

Nous avons choisi d’ouvrir cette réflexion sur les enjeux de la suite en littérature en consacrant une première journée à celui que la tradition humaniste considère comme le père fondateur des lettres européennes : Homère. De l’Antiquité à la Renaissance, le récit discontinu ou lacunaire rapporté par l’Iliade et par l’Odyssée a suscité la composition d’autres œuvres dans les interstices ou les vides laissés par le ou les poètes à l’origine de ces deux épopées. Notre propos consistera à nous interroger, autant que faire se peut, sur les raisons qui ont pu pousser une série d’auteurs en second (devenus, pour certains, des « classiques ») à « compléter » voire « terminer » l’œuvre d’un autre. On étudiera, dans les suites d’Homère parvenues jusqu’à nous de l’Antiquité à la Renaissance, la « poétique du raccord », le rapport d’imitation entretenu à l’égard du modèle et la manifestation éventuelle de divergences de projet ou d’esprit, qui font assez souvent des suites des ouvrages de rupture.

Si la situation sanitaire le permet, nous envisageons d’organiser cette journée en format hybride : présentiel à Tours pour ceux qui pourront se joindre à nous et visioconférence pour ceux qui préfèreront intervenir à distance. Si la situation sanitaire ne nous permet pas de nous réunir, nous basculerons vers une organisation entièrement à distance.

Si le projet vous intéresse, nous vous remercions d’envoyer votre proposition (titre + une quinzaine de lignes maximum) à :

diane.cuny@univ-tours.fr

arnaud.perrot@univ-tours.fr

Date limite : 7 janvier 2021